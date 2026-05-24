Con una propuesta cultural y la presencia de autoridades, se realizó la velada de gala en el Teatro 25 de Mayo

La actividad se desarrolló en vísperas del 216° aniversario de la Revolución de Mayo y contó con la participación del gobernador Elías Suárez, funcionarios provinciales, legisladores, representantes de instituciones y artistas santiagueños.

Hoy 23:31

En vísperas de la celebración por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, se realizó este domingo por la noche una velada de gala en el Teatro 25 de Mayo de la ciudad Capital, con la participación de las principales autoridades de la provincia y una propuesta artística especialmente preparada para la ocasión.

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El acto contó con la presencia del gobernador Elías Suárez, acompañado por su esposa. También participaron el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; la intendente de la Capital, Norma Fuentes; la ministra de Justicia de la provincia, Matilde O’Mill, el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Marcelino Ledesma; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; el senador José Emilio Neder; el rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Luis Lucena, entre otras autoridades provinciales, municipales y representantes de distintas instituciones.

La gala tuvo como eje central la propuesta cultural “Voces del Estero”, dirigida por Pablo Aznárez, que formó parte de las actividades oficiales organizadas para conmemorar una de las fechas más significativas de la historia argentina.

La puesta artística reunió a músicos e intérpretes santiagueños en un espectáculo que, según explicó su director, buscó reflejar el encuentro entre la tradición y las expresiones contemporáneas de la cultura provincial.

La ceremonia se desarrolló en un marco de celebración y reafirmación de los valores patrios, anticipando los actos oficiales previstos para este 25 de Mayo.