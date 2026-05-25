Terrible tragedia: un niño de 9 años murió tras ser atropellado cuando ingresó en bicicleta a la Autopista

La víctima circulaba con amigos por la colectora cuando, por causas que se investigan, terminó sobre la calzada principal y fue embestida por un automóvil.

Hoy 00:05

Un nene de 9 años murió este domingo por la noche tras ingresar con su bicicleta a la traza de la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 44 en sentido a la provincia, donde fue embestido por un automóvil. El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 y mantuvo la traza reducida por al menos dos horas.

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Según informaron fuentes del caso, el menor identificado como B.D. domiciliado en el mencionado partido bonaerense, circulaba en bicicleta junto a un grupo de amigos por la zona de la colectora cuando, según relataron testigos presenciales a las autoridades, se lanzó desde una lomada con el rodado.

Al no poder frenar, el menor ingresó a la autopista. Fue en ese momento cuando el vehículo, un Volkswagen Vento conducido por un hombre de 29 años, lo embistió. El cuerpo quedó tendido sobre el carril rápido, mientras que la bicicleta —de rodado 16— terminó sobre la banquina.

Voceros del caso confirmaron a este medio que se constató el fallecimiento del niño en el sitio. El operativo convocó a personal de Defensa Civil, Policía Vial Pilar, Gendarmería Nacional y agentes de Autopistas del Sol, que se desplegaron minutos después del impacto.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo y la instrucción recayó en la Comisaría Pilar 7ma, con intervención de la UFI Turno Pilar. Los peritos trabajaban en el lugar y cerca de las 22:40 la traza fue liberada y el tránsito retomó la circulación con fluidez.

Mientras tanto, se habilitó un pase en el Puente Kansas para desviar los vehículos durante el tiempo que duró el procedimiento. Las razones exactas del accidente quedaron bajo investigación.