El petróleo cayó más de 5% tras señales de avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Los mercados reaccionaron con optimismo ante la posibilidad de un acuerdo que permita reducir la tensión en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz.

Hoy 22:59

El precio internacional del petróleo registró una fuerte caída superior al 5% en las primeras operaciones de este lunes en Asia, luego de que crecieran las expectativas sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reducir la tensión en Oriente Medio y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz.

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El barril de Brent del mar del Norte descendió hasta los 98,22 dólares, lo que representó una baja del 5,14%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, cayó un 5,21% y se ubicó en 91,57 dólares.

La reacción de los mercados se produjo después de declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró durante el fin de semana que las conversaciones con Irán avanzaron hacia un posible entendimiento preliminar.

Según expresó el mandatario, ambas partes ya habrían “negociado en gran medida” un memorando de entendimiento, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo y pidió no acelerar el proceso.

El eje principal de las negociaciones es la situación del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. Las restricciones impuestas en la zona generaron fuertes tensiones sobre el comercio energético global en los últimos meses.

Analistas internacionales señalaron que el retroceso del crudo refleja una combinación de alivio y cautela. Aunque el mercado interpreta las señales diplomáticas como positivas, persisten dudas sobre la implementación efectiva de cualquier pacto y sobre la estabilidad de la región.

La volatilidad del petróleo se incrementó desde finales de febrero tras una serie de ataques y represalias militares en Oriente Medio, que elevaron la incertidumbre sobre el suministro energético mundial.

Mientras tanto, operadores e inversores continúan atentos a la evolución de las negociaciones y a posibles anuncios oficiales que puedan modificar nuevamente el comportamiento de los mercados energéticos internacionales.