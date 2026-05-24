Buscan a “Osito”, un perrito perdido en la zona de Cabildo y Belgrano

La mascota se extravió durante la jornada de este domingo y su familia solicita ayuda para encontrarlo.

24/05/2026

Una familia santiagueña busca intensamente a “Osito”, un perrito que se perdió en la zona de Cabildo y Belgrano y es buscado desde las últimas horas.

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Según informaron sus dueños, el animal responde al nombre de “Osito” y tiene un pelaje claro y enrulado. Tras su desaparición, familiares y vecinos comenzaron a difundir su imagen en redes sociales con la esperanza de encontrarlo.

La dueña del perrito, identificada como Macarena, pidió la colaboración de la comunidad y solicitó que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique de inmediato.

Quienes lo hayan visto o sepan dónde puede estar pueden llamar al número 3855842774.

Sus dueños remarcaron que cualquier dato puede ser importante para lograr que Osito vuelva sano y salvo a su hogar.