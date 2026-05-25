“Nunca fui al baño delante de ninguna pareja”: la insólita confesión de Nicole Neumann que desató el debate

La modelo contó que jamás permitió que sus parejas la vieran en situaciones íntimas relacionadas con el baño y aseguró que esas situaciones afectan la atracción dentro de la relación.

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Durante su visita al ciclo Las chicas de la culpa en Eltrece, Nicole Neumann sorprendió al reafirmar su postura sobre la privacidad en el hogar. En una charla cargada de humor, la modelo y conductora explicó que, incluso tras años de convivencia y maternidad, nunca permitió que sus parejas la vieran en situaciones íntimas relacionadas con el baño. Esta postura generó un divertido debate en el estudio y abrió el juego a anécdotas personales y reflexiones sobre los límites en la vida cotidiana.

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La conversación se inició cuando Connie Ballarini propuso el tema de compartir el baño con la pareja. Neumann fue terminante: “Definitivamente no, chicas. Creo que ninguna pareja mía, ni el padre de mis hijas, con el que estuvimos 11 años juntos, tres cesáreas, con los pibes recién paridas, no se han enterado que yo directamente no voy al baño. No”.

La modelo argumentó que este tipo de situaciones afectan la atracción: “Para mí es ‘mataerotismo’ total. Así como me lo mata a mí, siento que se lo mato al otro y no quiero entrar en esa”. Subrayó que le resulta fundamental establecer límites: “Siento que hay cosas que hay que guardárselas para uno”. Frente a la pregunta de si hacía alguna excepción con sus hijos, y podía tirarse una flatulencia frente a ellos, fue categórica: “No. Tampoco. No, no, no”.

Cuando la conversación derivó en la logística, Ballarini bromeó sobre las dimensiones de la casa de la invitada: “Vivís en una mansión”. Sin embargo, la modelo aseguró que no era así, dando a entender que siempre encuentra la forma de evitar compartir el baño.

Sobre cómo actúa en hoteles, donde el baño está pegado a la habitación, la modelo explicó: “Buscamos algo alternativo por ahí. Pero es un temón”. Relató que en sus primeros viajes de pareja el tema la incomodaba mucho: “El primer viaje con mi primer novio, donde no tenés tanta confianza, fue un recontratema, chicas. El baño. Lo padezco”.

Cuando le preguntaron si alguna vez tuvo que inventar excusas, respondió con humor: “Voy a dar una vuelta, me voy al gimnasio, no sé, y buscamos algo alternativo por ahí”. Connie también reconoció que el cuerpo le debía pasar factura: “Además te empezás a constipar en un momento y la panza te dice: ‘Andá al baño’”.

La modelo sostuvo que su postura es inamovible tanto en pareja como en el núcleo familiar “Me caigo ahí desmayada un espasmo, pero no se me escapa nada, chicas”, comento, divertida. Las conductoras bromearon sobre cómo disimula en familia: “Por eso tiene tantos perros, Nicole, para echarle la culpa a cada uno de ellos”. La modelo replicó en tono cómplice, dejando entrever que prefiere cualquier excusa antes que perder privacidad.

También relató episodios cotidianos donde la convivencia pone a prueba su regla. Cuando le preguntaron si alguna vez escuchó a una pareja tirándose “un pedo”, respondió: “Sí, sí, sí, de noche, viste que...”. Consultada sobre cómo reacciona, fue clara: “Y finjo demencia a la otra mañana. Es como... No se habla del tema. No se habla”. Cerró esa parte con risas: “Sí, obvio. Pasa”.

La postura de Nicole Neumann no es nueva. En 2021 ya había contado que nunca permitió compartir ese tipo de intimidad ni siquiera durante su matrimonio de una década con Fabián Cubero. “Los temas escatólicos me la bajan”, aseguró en el extinto programa, Santo sábado. “Hay baño de recepción, cuando el otro se metió a la ducha. Está el baño de las criaturas y que diga ‘me voy a ver qué hacen las chicas’”, aseguró, sobre sus “escondites” para hacer sus necesidades.

“El otro se da cuenta cuando vos esquivas ese momento y dice ‘yo también lo tengo que esquivar’. No se habla, pero te das cuenta”, aseveró