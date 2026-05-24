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Mascotas

Buscan desesperadamente a “Sakura”, una perrita perdida en el barrio Misky Mayu

La mascota desapareció durante la noche del sábado y necesita medicación. Su familia pide ayuda para encontrarla.

24/05/2026

Una familia santiagueña busca intensamente a “Sakura”, una perrita que se perdió en el barrio Misky Mayu entre las 22:30 y las 23 del sábado.

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Según informaron sus dueños, la mascota responde al nombre de “Sakura” y al momento de desaparecer llevaba puesta la misma ropa que aparece en las fotografías difundidas en redes sociales.

Además, indicaron que la perrita se encuentra enferma y necesita su medicación, por lo que solicitaron colaboración urgente para poder encontrarla lo antes posible.

La familia pidió que cualquier persona que la haya visto o tenga algún dato sobre su paradero se comunique con Valentina al número 3854126662.

Sus dueños remarcaron que cualquier información puede ser importante para lograr que Sakura regrese sana y salva a su hogar.

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