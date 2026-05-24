Preocupación en la Selección Argentina: Messi salió lesionado en Inter Miami

El capitán argentino sintió una molestia muscular en el posterior izquierdo durante el encuentro ante Philadelphia Union por la MLS y encendió las alarmas a menos de un mes del Mundial 2026.

Hoy 23:00

La Selección Argentina recibió este domingo una noticia que genera preocupación de cara al inicio del Mundial 2026. Lionel Messi debió abandonar el partido que disputaba el Inter Miami frente a Philadelphia Union por la MLS luego de sufrir una molestia muscular en la pierna izquierda.

El capitán argentino sintió el problema físico durante el segundo tiempo y rápidamente pidió el cambio al entrenador Guillermo Hoyos, evidenciando molestias en la zona del posterior izquierdo. En su lugar ingresó Mateo Silvetti, mientras las cámaras siguieron de cerca los gestos de preocupación de la Pulga.

La situación encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, teniendo en cuenta que faltan apenas 23 días para el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo frente a Argelia, en la ciudad de Kansas. Por el momento, no hubo un parte médico oficial y se espera conocer en las próximas horas la gravedad de la lesión.

Hasta el momento de su salida, Messi había sido una de las grandes figuras del encuentro. El rosarino aportó dos asistencias para los goles de Germán Berterame en un partido repleto de emociones, que estaba igualado 4 a 4 cuando dejó el campo de juego.

Ahora, tanto en Inter Miami como en la Selección Argentina aguardan los estudios médicos para determinar el alcance de la molestia y saber si el capitán podrá llegar en plenitud física a la gran cita mundialista.