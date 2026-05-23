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Con sabor a Uvita: Belgrano lo hizo de nuevo, se lo dio vuelta a River en Córdoba y se consagró campeón del Apertura

El Pirata se impuso por 3 a 2 en el Kempes y festejó por primera vez en su vida institucional.

Hoy 18:00
Belgrano campeón

Belgrano escribió la página más gloriosa de sus 121 años de vida. El Pirata derrotó 3 a 2 a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes y se consagró campeón del Torneo Apertura por primera vez en su historia. El equipo de Ricardo Zielinski remontó una final dramática sobre el cierre gracias a un doblete de Nicolás “Uvita” Fernández, el héroe absoluto de una tarde eterna para el pueblo celeste.

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Belgrano no solo consiguió su primer campeonato oficial, sino que además se convirtió en el primer club indirectamente afiliado a la AFA en conquistar un torneo largo desde las históricas campañas de Talleres y Racing de Córdoba. El Pirata rompió todos los pronósticos: terminó quinto en su zona, noveno en la tabla general y se metió a los playoffs con desventaja deportiva, pero eliminó a todos los rivales que se le cruzaron en el camino hasta tocar el cielo.

El comienzo de la final fue frenético. Belgrano salió decidido a llevarse puesto a River y tuvo varias situaciones claras en los primeros minutos. Sin embargo, el Millonario golpeó primero a los 17 minutos con una buena definición de Facundo Colidio tras una jugada colectiva que encontró mal parada a la defensa cordobesa. El equipo de Eduardo Coudet parecía acomodarse mejor en el partido, aunque la reacción del Pirata llegó rápido.

A los 25 minutos, luego de un córner ejecutado por Lucas Zelarayán, apareció Leonardo Morales para ganar de cabeza y marcar el 1 a 1 que hizo explotar el Kempes. El empate revitalizó a Belgrano y volvió a meter a River en sus dudas habituales cada vez que el encuentro le exige personalidad y juego. El cierre del primer tiempo dejó sensaciones abiertas y la impresión de que cualquier cosa podía pasar en Córdoba.

En el complemento, River volvió a pegar. A los 14 minutos, Tomás Galván culminó una gran acción ofensiva y puso el 2 a 1 para el Millonario con una definición cruzada imposible para Thiago Cardozo. El equipo de Núñez parecía tener controlado el partido y empezaba a acariciar una nueva vuelta olímpica, mientras la bufanda de Coudet ya giraba en el aire.

Pero Belgrano jamás dejó de creer. Los cambios le dieron otra energía al conjunto cordobés y ahí apareció la figura de la tarde. A los 35 minutos, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal tras revisar una mano en el VAR. Uvita Fernández tomó la responsabilidad y clavó el 2 a 2 con un remate lleno de personalidad. El Kempes explotó y River quedó completamente golpeado.

Tres minutos después llegó el delirio absoluto. El eterno Franco “Mudo” Vázquez recuperó una pelota clave, tiró el centro desde la izquierda y nuevamente apareció Fernández para empujarla y sellar el 3 a 2 definitivo. En apenas un puñado de minutos, Uvita destruyó el sueño de River y se convirtió en leyenda eterna para Belgrano.

El pitazo final desató una fiesta inolvidable. Córdoba entera se tiñó de celeste, el cuarteto sonó más fuerte que nunca y Belgrano quedó grabado para siempre en la historia grande del fútbol argentino. Además del campeonato, el Pirata logró la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Lo que viene será otra historia. Pero este 24 de mayo de 2026 ya nadie se lo quitará jamás.

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