Tragedia en la autopista: un motociclista de 24 años murió tras un violento accidente

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana en el carril La Banda–Santiago. La víctima fue trasladada de urgencia al CIS Banda, donde falleció horas después.

Hoy 16:08

Un joven de 24 años perdió la vida este domingo por la mañana luego de protagonizar un grave siniestro vial sobre la autopista Juan Domingo Perón, en el carril que une La Banda con la ciudad Capital, a la altura de la pasarela del puente aéreo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima fue identificada como José Ignacio Ledesma, domiciliado en el barrio Siglo XXI de la ciudad de Santiago del Estero.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:45 y fue asistido por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 12, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 4 Zona Oeste.

De acuerdo con el informe policial, al arribar al lugar los uniformados encontraron al joven inconsciente, tendido a un costado del guardarrail de la autopista. A varios metros de distancia se encontraba una motocicleta Motomel Blitz en la que se movilizaba la víctima.

Ante la gravedad de las lesiones, Ledesma fue trasladado de urgencia al CIS Banda, donde quedó internado bajo cuidados médicos. Sin embargo, cerca de las 8:50, el médico de turno, Carlos Terzano, confirmó su fallecimiento como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

Por disposición de las autoridades judiciales, se ordenó la realización de una autopsia para determinar con exactitud las causas de la muerte, mientras continúan las investigaciones para establecer cómo se produjo el siniestro vial.