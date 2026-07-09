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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 13º
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Policiales

Violento episodio en Costanera I: un hombre atropelló a su expareja tras una pelea por una presunta infidelidad

El hecho ocurrió el miércoles por la noche y generó conmoción entre los vecinos del barrio; la víctima fue asistida por personal de salud. El agresor permanece detenido.

Hoy 02:27
Pelea pareja policía

Un dramático incidente tuvo lugar durante las últimas horas del miércoles en el barrio Costanera I, cuando un hombre de 29 años embistió con su vehículo a su expareja, de 28 años, luego de una fuerte discusión motivada por una presunta infidelidad.

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Según los primeros testimonios recabados en el lugar, la mujer habría descubierto a su ex pareja con su actual novia, lo que derivó en un altercado que rápidamente escaló. En medio del conflicto, el hombre intentó retirarse y atropelló a la víctima, quien sufrió lesiones y tuvo que ser trasladada hacia el hospital Regional, donde recibió las curaciones pertinentes.

El episodio generó gran conmoción entre los vecinos, que alertaron de inmediato a la Policía y a los servicios de emergencia. Personal policial se presentó en la zona para controlar la situación e iniciar las actuaciones correspondientes y detener al agresor.

Las autoridades trabajan actualmente para reconstruir con precisión los hechos, determinar las responsabilidades del caso y definir las medidas judiciales que correspondan. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.

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