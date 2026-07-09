Violento episodio en Costanera I: un hombre atropelló a su expareja tras una pelea por una presunta infidelidad

El hecho ocurrió el miércoles por la noche y generó conmoción entre los vecinos del barrio; la víctima fue asistida por personal de salud. El agresor permanece detenido.
Un dramático incidente tuvo lugar durante las últimas horas del miércoles en el barrio Costanera I, cuando un hombre de 29 años embistió con su vehículo a su expareja, de 28 años, luego de una fuerte discusión motivada por una presunta infidelidad.
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Según los primeros testimonios recabados en el lugar, la mujer habría descubierto a su ex pareja con su actual novia, lo que derivó en un altercado que rápidamente escaló. En medio del conflicto, el hombre intentó retirarse y atropelló a la víctima, quien sufrió lesiones y tuvo que ser trasladada hacia el hospital Regional, donde recibió las curaciones pertinentes.
El episodio generó gran conmoción entre los vecinos, que alertaron de inmediato a la Policía y a los servicios de emergencia. Personal policial se presentó en la zona para controlar la situación e iniciar las actuaciones correspondientes y detener al agresor.
Las autoridades trabajan actualmente para reconstruir con precisión los hechos, determinar las responsabilidades del caso y definir las medidas judiciales que correspondan. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.