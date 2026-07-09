Festejos en Salta por victoria de Argentina se tornan violentos

La celebración del triunfo de la Selección argentina en Salta se vio interrumpida por episodios de violencia que generaron preocupación entre los asistentes.

Hoy 01:39

Desde las 15 horas, Salta y el resto del país se unieron en una gran celebración por el agónico triunfo de la Selección argentina ante Egipto. Miles de salteños, llenos de euforia, se dirigieron hacia la plaza 9 de Julio para festejar este emocionante logro.

A pesar de la alegría que predominaba en el ambiente, la violencia no tardó en aparecer, empañando momentáneamente la festividad. Imágenes grabadas por automovilistas capturaron el momento en que un grupo considerable de jóvenes se involucró en agresiones físicas a pocos metros de la plaza, específicamente en la esquina de Mitre y General Güemes.

Las grabaciones muestran cómo se desencadena la gresca entre varios individuos, con una atención particular a dos jóvenes que golpean a otro, rodeados por autos estacionados. Esta escena fue publicada por el medio De Frente Salta, evidenciando un lado oscuro en una jornada que debería ser de celebración.

Los encuentros violentos, aunque aislados, generaron una inmediata preocupación entre las autoridades y los organizadores de los festejos. Muchos ciudadanos expresaron su descontento por cómo un evento tan significativo pudo verse manchado por la violencia.

Las autoridades locales han instado a los ciudadanos a mantener la calma y disfrutar de las celebraciones de manera pacífica, recordando que la victoria de la selección debe ser motivo de unión y alegría, no de conflictos.

Este tipo de incidentes pone de manifiesto la necesidad de un mayor control durante eventos masivos, para asegurar que la alegría de los triunfos deportivos no se vea opacada por actos de violencia que afectan a la comunidad.