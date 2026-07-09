Mujer hallada sin vida en Tucumán, su hermano está hospitalizado

La autopsia es crucial para determinar las causas del fallecimiento de Graciela del Valle Castaño, mientras su hermano Guillermo Antonio Castaño sigue hospitalizado tras un intento de suicidio.

Hoy 01:34

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I investiga el caso de Graciela del Valle Castaño, una mujer de 62 años encontrada sin vida en su hogar en Tucumán.

Los investigadores Luis Macedo y Sara Fernández supervisan las medidas investigativas necesarias para esclarecer este trágico evento.

Para llevar a cabo las tareas periciales, la UFI ha solicitado la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que cuenta con diversas áreas especializadas.

La mujer fue hallada en su vivienda, ubicada en calle España al 1.500, en el barrio El Bosque, donde se constató su deceso por parte del personal del Sistema de Emergencias 107.

Su hermano, Guillermo Antonio Castaño, de 61 años, se encuentra actualmente internado en el hospital Padilla tras un intento de suicidio, según reportan las autoridades.

El hijo de Guillermo fue quien encontró la situación alarmante al recibir un audio de Whatsapp de su padre, lo que lo llevó a trasladarlo al hospital.

Las fuentes de la investigación indican que la autopsia será fundamental para determinar las causas del fallecimiento de Graciela, dado que no se observaron lesiones superficiales en su cuerpo.