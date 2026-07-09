Continúa el frío en Santiago del Estero: mínima de 8° y máxima de 23° este jueves 9 de julio del 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día parcialmente nublado, con alta humedad y sin probabilidad de lluvias.

Hoy 02:10

Santiago del Estero mantendrá bajas temperaturas este jueves 9 de julio, siguiendo la tendencia de los últimos días de intenso frío en la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 8°, mientras que la máxima alcanzará los 23°.

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El cielo se presentará parcialmente nublado durante la jornada, con un porcentaje de humedad cercano al 80%, aunque no se esperan precipitaciones. Esta combinación de clima fresco y alta humedad hará que las mañanas y las noches se sientan más frías de lo habitual.

Con estas condiciones, Santiago del Estero vivirá un jueves frío pero estable, sin lluvias y con cielos parcialmente nublados, manteniendo la continuidad del clima frío registrado en los últimos días.