Milei encabezará el Tedeum del 9 de Julio en la Catedral Metropolitana

Tras la vigilia en Tucumán, el Presidente regresará a Buenos Aires junto a su Gabinete para la tradicional ceremonia religiosa.

Hoy 00:46

El presidente Javier Milei volverá a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para encabezar el Tedeum por el 9 de Julio, tras haber participado de la vigilia en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán acompañado de gobernadores aliados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El acto comenzará a las 10.30 y seguirá el mismo esquema que la ceremonia del 25 de mayo, con una caminata del Presidente y su Gabinete desde la Casa Rosada hasta la Catedral.



La misa estará a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva, quien habitualmente hace un llamado a superar la polarización y a atender a los sectores más vulnerables, incluyendo jubilados y personas con discapacidad.