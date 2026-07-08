Terremotos en Venezuela: aumenta a 3.811 el número de fallecidos tras los sismos

Además, hay 16.740 heridos y más de 17.900 personas permanecen sin vivienda, según el último balance oficial.

Hoy 23:16

El número de fallecidos por el doble sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió este miércoles a 3.811, de acuerdo con el último balance oficial presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

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La actualización reporta además que 16.740 personas resultaron heridas, mientras continúan las labores de asistencia, rescate y atención en las zonas más afectadas por los movimientos telúricos.

Las autoridades informaron también el rescate de 6.462 personas, en el marco de un amplio operativo que mantiene desplegados a más de 30.000 efectivos, cerca de 29.000 voluntarios y brigadas internacionales que participan en las tareas sobre el terreno.

El balance da cuenta de 17.907 personas que permanecen sin vivienda, así como 856 edificaciones afectadas, de las cuales 190 colapsaron definitivamente.

Rodríguez informó que los equipos de atención asistieron a 86.794 familias y brindaron atención médica a 27.398 pacientes, en medio de una operación que incluye la distribución de más de 9.600 toneladas de alimentos y millones de litros de agua potable.

El reporte oficial también indicó la instalación de 87 campamentos transitorios para asistir a la población damnificada, mientras que desde el evento sísmico inicial se contabilizaron 1.102 réplicas.

En ese contexto, las autoridades señalaron que el denominado alto mando político y militar de Venezuela continúa desplegado en las zonas afectadas, en una etapa que combina tareas de rescate, asistencia humanitaria, atención sanitaria y evaluación de daños materiales.

Los terremotos provocaron una fuerte conmoción en el país y dejaron un escenario de emergencia en distintas regiones, donde los equipos de respuesta continúan trabajando para atender a las familias damnificadas y avanzar con el relevamiento de infraestructura dañada.