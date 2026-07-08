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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 14º
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Locales

La intendente Fuentes recibió a integrantes del observatorio “Madre de Ciudades”

La jefa comunal mantuvo un encuentro con representantes de la institución, quienes expusieron los principales objetivos de trabajo y proyectos de investigación en el campo social, político y económico.

Hoy 22:43

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, mantuvo un encuentro en el salón de acuerdos de la Municipalidad con representantes del recientemente creado observatorio “Madre de Ciudades”.

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De la reunión participaron José María Acosta, Néstor Isaac Japaze y Agustín Sequeira. También estuvieron presentes el secretario de Coordinación del municipio, Mario Benavente, y el subsecretario del área, Daniel Kobylanski.

Durante el encuentro, la comitiva expuso los principales objetivos de su trabajo y los proyectos de investigación que impulsa en el campo social, político y económico.

De esta manera, el municipio continúa promoviendo espacios de diálogo con instituciones de la comunidad, que favorecen el intercambio de información y fortalecen el trabajo conjunto en torno a temas de interés público.

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