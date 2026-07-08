Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 13º
X
País

Javier Milei encabezó el acto por el Día de la Independencia en Tucumán con la presencia de 13 gobernadores

El presidente Javier Milei encabezó la vigilia en la Casa Histórica de Tucumán en el marco del aniversario 210° del Día de la Independencia. El jefe de Estado brindó un discurso transmitido en cadena nacional.

Hoy 00:30

Javier Milei encabezó este miércoles la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán. El Presidente asistió a la Casa Histórica en compañía de su gabinete, una docena de gobernadores y brindó un discurso con motivo de la fecha patria. En su alocución, que se emitió por cadena nacional, resaltó que 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Como cada 9 de julio, la Argentina celebra su gesta de emancipación. A partir de ese momento, se puso fin a una era de tiranía y el país comenzó a recorrer e camino hacia la consolidación nacional. La libertad era el principal desafío. Y debe ser el principal norte", expresó. 

Luego, comenzó a criticar al Estado y recordó el acuerdo que firmó con los mandatarios provinciales en 2024: "sometió a todos los argentinos, en contra de los valores de la república. Pero los argentinos pusieron al Estado en su justo lugar, como en 2023 y en 2025. A propósito, vale reflexionar sobre lo logrado: hace dos años firmamos el Pacto de Mayo con gobernadores. Puntos claves para sacar a la Argentina de la decadencia".

"Le queríamos sacar la bota a las provincias que fueron sometidas. Y ese pacto paso a propuestas concretas. También, evitamos una hiperinflación", aseveró, para determinar: "hicimos el ajuste más grande la humanidad, sacamos el cepo, aprobamos el RIGI", mencionó entre otras medidas que llevó a cabo desde que tomó el mando del Poder Ejecutivo.

Luego, expresó que pretende llevar a cabo nuevas reformas antes de las elecciones. "No tenemos un segundo que perder", dijo el Presidente para dar cuenta de los proyectos que originó el oficialismo y que pretende discutir en el Congreso, como la reforma electoral, la ley de inviolabilidad de propiedad privada y el Súper RIGI.  

También, en el tramo final de su discurso, Milei valoró el giro político de la región. Desde su visión, existen países en Latinoamérica que por ideología constiuyen aliados estratégicos para el desarrollo de acuerdos comerciales y elogió a su gabinete. "Es un equipo de verdaderos patriotas", exclamó. 

TEMAS Javier Milei
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Javier Milei encabezó el acto por el Día de la Independencia en Tucumán con la presencia de 13 gobernadores
  2. 2. Niños de Sala de 5 años se destacan en la Feria Institucional de Ciencias con proyectos innovadores
  3. 3. La intendente Fuentes acompañada por vecinos inauguró la pavimentación de la calle Las Moras
  4. 4. Terremotos en Venezuela: aumenta a 3.811 el número de fallecidos tras los sismos
  5. 5. Milei encabezará el Tedeum del 9 de Julio en la Catedral Metropolitana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT