En Tucumán, Milei convocó a los gobernadores a renovar el Pacto de Mayo

Durante la vigilia por el Día de la Independencia, el Presidente destacó los avances de su gestión, reivindicó el acuerdo firmado en 2024 con las provincias y llamó a profundizar las reformas impulsadas por el Gobierno.

Hoy 00:35

El presidente Javier Milei aprovechó el acto central por el 9 de Julio en la Casa Histórica de Tucumán para convocar a los gobernadores a renovar el Pacto de Mayo, al considerar que el acuerdo firmado hace dos años marcó el inicio de un proceso de transformación para el país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un discurso transmitido por cadena nacional, el mandatario sostuvo que la Argentina atraviesa "un momento que se asemeja a una nueva independencia" y remarcó la necesidad de avanzar con nuevas reformas para consolidar ese proceso.

Al recordar el compromiso suscripto con los mandatarios provinciales en 2024, Milei afirmó que el Pacto de Mayo permitió convertir en propuestas concretas una serie de objetivos orientados a revertir la crisis del país.

"Hace dos años firmamos el Pacto de Mayo con gobernadores, puntos claves para sacar a la Argentina de la decadencia", expresó el Presidente.

En ese sentido, aseguró que el acuerdo buscó "sacarle la bota a las provincias que fueron sometidas" y destacó que, a partir de ese entendimiento, el Gobierno logró avanzar con medidas que, según sostuvo, evitaron una hiperinflación y permitieron implementar reformas económicas.

Entre los principales logros de su gestión, Milei mencionó el ajuste fiscal, la eliminación del cepo cambiario y la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Asimismo, convocó a los gobernadores a respaldar una nueva etapa de cambios y remarcó que el oficialismo pretende avanzar antes de las elecciones con proyectos como la reforma electoral, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el denominado Súper RIGI.

"No tenemos un segundo que perder", afirmó el mandatario al insistir en la necesidad de profundizar el programa de reformas impulsado por el Gobierno nacional.

La convocatoria se produjo en un acto del que participaron integrantes del Gabinete nacional y una docena de gobernadores, en una nueva señal de acercamiento entre la Casa Rosada y varios mandatarios provinciales dialoguistas.