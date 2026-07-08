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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 14º
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Locales

Niños de Sala de 5 años se destacan en la Feria Institucional de Ciencias con proyectos innovadores

Los pequeños del Jardín Municipal N.º 15 combinan investigación, matemática, tecnología y robótica para proponer soluciones a problemas reales de su comunidad.

Hoy 23:24
Jardín

Los alumnos de la Sala de 5 años del Jardín Municipal N.º 15 “María Isabel Rodríguez de Páez” participan en la XXIII Feria Institucional de Ciencias con el proyecto “Midiendo y Jugando: Nuestro Patio Vamos Ampliando”, una iniciativa que nació de la necesidad planteada por los propios niños: contar con un patio más amplio para jugar.

Durante la propuesta, los estudiantes aplicaron matemática y tecnología para medir el espacio, elaborar planos y maquetas, y diseñar una propuesta de ampliación del patio escolar. Para ello, trabajaron junto al CAPS del barrio, la Escuela Técnica y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, incorporando herramientas profesionales como cintas métricas, distanciómetros láser y sistemas GPS.

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En paralelo, los mismos alumnos desarrollaron el proyecto “MISIÓN RÍO DULCE: ¡ALERTA BOT AL RESCATE! Tecnología que cuida”, que busca prevenir inundaciones en el Barrio 8 de Abril, afectado históricamente por las crecidas del río. A través de robótica educativa y pensamiento computacional, los niños construyeron un prototipo de alerta temprana capaz de detectar el aumento del nivel del agua y emitir señales de prevención.

Jardín Jardín

Ambas iniciativas se realizaron en colaboración con docentes, investigadores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Escuela de Robótica, fortaleciendo el aprendizaje científico y tecnológico desde la primera infancia.

Estos proyectos demuestran que, desde el Nivel Inicial, los niños pueden investigar problemas de su entorno, construir conocimientos y proponer soluciones concretas que impactan positivamente en la comunidad, fomentando el cuidado del ambiente y la prevención de riesgos.

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