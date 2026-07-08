La intendente Fuentes acompañada por vecinos inauguró la pavimentación de la calle Las Moras

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, encabezaron la inauguración de nuevas cuadras de pavimento en la calle Las Moras, en el tramo comprendido entre Las Acacias y Víctor Alcorta, en el barrio Los Flores.

Hoy 22:50

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, encabezaron la inauguración de nuevas cuadras de pavimento en la calle Las Moras, en el tramo comprendido entre Las Acacias y Víctor Alcorta, en el barrio Los Flores.

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Estas obras forman parte de las más de 320 cuadras de pavimento que se realizaron durante el corriente año.

La ejecución de estos trabajos mejora la transitabilidad, optimiza la circulación vehicular y peatonal, facilita el acceso a los hogares y fortalece la conectividad del barrio. Además, se construyeron cordones cuneta en el pasaje intermedio del sector, que permitirán conducir las aguas de lluvia hasta el desagüe existente mediante un imbornal para su correcta evacuación.

Durante el acto inaugural, los funcionarios estuvieron acompañados por vecinos e instituciones de la zona, quienes destacaron la importancia de continuar impulsando obras que respondan a las necesidades de la comunidad y fomenten el desarrollo de cada barrio.

“Agradezco la buena voluntad de los vecinos que cedieron parte de sus terrenos para permitir darle un ancho adecuado a la nueva calzada, que posibilite el paso de los vehículos. Esto demuestra que la colaboración entre el Estado y los ciudadanos es fundamental para alcanzar una mejor calidad de vida para todos”, indicó la jefa comunal.

“Solamente durante este año hemos pavimentado más de 320 cuadras en numerosos barrios y reconvertido a tecnología LED el 80 % del alumbrado público de toda la ciudad, en muchos casos con fondos y recursos propios del municipio”, remarcó.

Por su parte, Benavente señaló que “cada obra de pavimento que inauguramos en los barrios representa el compromiso de seguir construyendo una ciudad con más infraestructura, igualdad de oportunidades y mayor desarrollo urbanístico, escuchando siempre las necesidades y demandas de cada sector”.

A su vez, en representación de la comunidad, el vecino Jonatan Corbino valoró “el compromiso demostrado por el municipio al atender nuestra necesidad de pavimento, lo que refleja una gestión que escucha las inquietudes de la población y trabaja para brindar respuestas concretas”.