En vivo: Javier Milei habla en cadena nacional por el 210° aniversario del Día de la Independencia

La transmisión comenzará minutos antes de la medianoche y se extenderá hasta la madrugada del jueves. El Presidente encabezará el acto por el Día de la Independencia en San Miguel de Tucumán.
Por la vigilia previa al Día de la Independencia, Javier Milei encabeza un acto en la Casa Histórica de Tucumán, donde se mostró junto a 12 gobernadores aliados y brinda un discurso para marcar el rumbo del Gobierno de cara a las próximas reformas que promoverá en el Congreso.
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El Presidente llegó a Tucumán pasadas las 23 junto a todo su Gabinete y fue recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo, la intendenta local, Rossana Chala, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y el director del Museo de la Casa Histórica.
La ceremonia comenzó con las estrofas del Himno Nacional, para luego dar lugar a las palabras del Presidente. En una imagen de alto contenido político, participan del acto junto a Milei y sus ministros 12 gobernadores que llegaron invitados por el anfitrión Osvaldo Jaldo, pero también por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.