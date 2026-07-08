En vivo: Javier Milei habla en cadena nacional por el 210° aniversario del Día de la Independencia

La transmisión comenzará minutos antes de la medianoche y se extenderá hasta la madrugada del jueves. El Presidente encabezará el acto por el Día de la Independencia en San Miguel de Tucumán.

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Por la vigilia previa al Día de la Independencia, Javier Milei encabeza un acto en la Casa Histórica de Tucumán, donde se mostró junto a 12 gobernadores aliados y brinda un discurso para marcar el rumbo del Gobierno de cara a las próximas reformas que promoverá en el Congreso.

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El Presidente llegó a Tucumán pasadas las 23 junto a todo su Gabinete y fue recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo, la intendenta local, Rossana Chala, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y el director del Museo de la Casa Histórica.

La ceremonia comenzó con las estrofas del Himno Nacional, para luego dar lugar a las palabras del Presidente. En una imagen de alto contenido político, participan del acto junto a Milei y sus ministros 12 gobernadores que llegaron invitados por el anfitrión Osvaldo Jaldo, pero también por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.