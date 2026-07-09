Jaldo llamó a la unidad durante la vigilia por el 9 de Julio: "Que las grietas no vuelvan más"

El gobernador destacó la importancia de la fecha patria, dio la bienvenida a las autoridades nacionales y convocó a los argentinos a celebrar con unidad y reflexión.

Hoy 00:31

Tucumán comenzó a celebrar el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia con una multitud en la Plaza Independencia, que participó de los espectáculos artísticos y de la tradicional vigilia previa a los actos oficiales del 9 de Julio.

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En la ceremonia, el gobernador Osvaldo Jaldo resaltó el significado histórico de Tucumán y destacó su rol como capital simbólica de la Independencia argentina. "Hoy rendimos homenaje a todos los próceres y festejamos un aniversario más de esa gran gesta. Desde aquí enviamos un afectuoso saludo a todos los argentinos y a quienes nos visitan para vivir esta fiesta con el fervor patriótico que nos identifica", expresó.

El mandatario recibió además al presidente Javier Milei, a autoridades nacionales y a gobernadores invitados, subrayando la importancia de la colaboración institucional. "Los recibimos con los brazos abiertos, como lo hacemos cada 9 de Julio", afirmó.

Celebración popular

Jaldo destacó la masiva participación de vecinos y turistas y remarcó el carácter popular de la festividad. "La Plaza Independencia está casi colmada de familias, con padres, madres, niños y vecinos que llegaron desde distintos lugares para disfrutar esta Fiesta Patria", indicó.

Llamado a la unidad

Durante su discurso, el gobernador hizo un llamado a dejar de lado las diferencias y transformar la fecha patria en un espacio de reflexión y encuentro: "Que de una vez por todas dejemos las diferencias y que las grietas no vuelvan más. Esta fecha nos tiene que encontrar pensando en cómo aportar para que la Argentina sea cada día más grande y digna de ser vivida".

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer los valores democráticos y la unidad nacional: "Más allá de las diferencias políticas, hay que hacer un alto para buscar la unidad, sostener este país libre y soberano y trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos".