Milei y Villarruel evitaron saludarse y volvieron a exponer su distancia en Tucumán

El Presidente y la Vicepresidenta volvieron a mostrarse distantes durante la vigilia por el 9 de Julio, en medio de la fuerte tensión interna que atraviesa la relación entre ambos.

Hoy 00:30

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volvieron a coincidir este miércoles durante la vigilia por el 9 de Julio en Tucumán, en una ceremonia marcada por un gesto político que no pasó desapercibido: no hubo saludo entre ambos.

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La vicepresidenta había llegado a la provincia para participar de los festejos por el Día de la Independencia y formar parte del acto central que se desarrolló desde las 0 de este jueves en la Casa Histórica.

Tras su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, Villarruel fue recibida formalmente en la pista por el vicegobernador de Tucumán y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, quien le dio la bienvenida oficial en representación del gobierno local.

La presencia de la Vicepresidenta había generado expectativa política, ya que volvería a compartir una actividad institucional con Milei en medio de la distancia que persiste entre ambos dentro del oficialismo.

Durante la ceremonia, Villarruel fue ubicada en primera fila, justo frente al Presidente. Sin embargo, pese a la cercanía física, ambos evitaron saludarse y tampoco se miraron mientras se entonaba el Himno Nacional.

Otro detalle que llamó la atención fue que la vicepresidenta no habría sido enfocada por la transmisión oficial durante ese tramo del acto, pese a estar ubicada en un lugar central de la ceremonia.

El episodio volvió a dejar en evidencia la mala relación que mantienen el Presidente y la Vicepresidenta, una tensión que se profundizó en los últimos meses y que tuvo nuevos capítulos en distintos actos públicos.

Lejos de mostrar una imagen de unidad en una fecha patria, la vigilia volvió a exponer la distancia política entre Milei y Villarruel, quienes mantienen un vínculo prácticamente roto pese a integrar la misma fórmula presidencial.

Además de participar de la tradicional vigilia patria en el Museo de la Casa Histórica, estaba previsto que Villarruel permaneciera en la provincia durante toda la jornada del jueves 9 de julio, con el objetivo de acompañar el solemne Tedeum en la iglesia catedral y asistir al desfile cívico-militar.