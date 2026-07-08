Zendaya deslumbra en la premiere de La Odisea con vestido exclusivo

Zendaya brilló en la premiere mundial de La Odisea, luciendo un vestido de Schiaparelli que viajó en jet privado desde París a Londres, destacando la conexión entre moda y cine.

Hoy 23:20

Zendaya ha vuelto a sorprender en una alfombra roja, esta vez durante la premiere mundial de La Odisea, un evento que no solo destacó por su atuendo, sino también por la historia logística que lo acompañó. La actriz eligió un vestido de Schiaparelli, diseñado por Daniel Roseberry, que había debutado recientemente en la Semana de la Alta Costura de París.

Este exclusivo vestido fue enviado en un jet privado desde París a Londres, lo que refleja la urgente carrera contra el tiempo para que llegara a tiempo a la alfombra azul de Leicester Square. Inspirado en la estética de la Antigua Grecia, el diseño se alinea perfectamente con el universo de La Odisea, donde Zendaya interpreta a Atenea, la diosa que guía a Odiseo.

La pieza pertenece a la colección Haute Couture Otoño/Invierno 2026-2027 de Schiaparelli, presentada como una obra luminosa que incluye un bustier moldeado en silicona blanca, detalles de cordones, y una falda plateada y dorada que parece ser iluminada desde el interior.

El estilista Law Roach, conocido por su trabajo con Zendaya, fue el encargado de transformar este look en una declaración cinematográfica. En un video detrás de cámaras, Roach compartió que su viaje a París fue para asistir al desfile, con un jet privado esperando para llevar la pieza a Londres.

El plan se ejecutó a la perfección y, en cuestión de horas, el vestido había dejado la pasarela parisina para aparecer en la premiere de La Odisea, donde Zendaya deslumbró con una imagen poderosa que resonaba con el personaje que interpreta.

Para completar su look, Zendaya eligió joyería de alta gama de Chopard, incluyendo un collar con un diamante central de 12,37 quilates. Este despliegue de moda se sumó al inicio de la gira promocional de la nueva película de Christopher Nolan, que cuenta con un elenco estelar.

Con su aparición, Zendaya reafirmó su estatus como un ícono de la moda, convirtiendo cada evento en una conversación global. Su vestido no solo fue un atuendo, sino una historia que viajó contra reloj, consagrándose como uno de los grandes momentos de moda de la temporada.