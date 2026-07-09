Dueño de criadero imputado por maltrato animal en Jujuy

El propietario de un criadero en Rodero, Jujuy, enfrenta cargos por maltrato animal tras el rescate de 42 vicuñas.

Hoy 02:38

En un procedimiento histórico para la provincia de Jujuy, se llevó a cabo el rescate y traslado de 42 vicuñas provenientes del criadero Nº 2 de la localidad de Rodero, situado en la Puna jujeña.

Esta medida, ordenada por el Juzgado Ambiental, fue solicitada por la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público de la Acusación tras una denuncia presentada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia.

El propietario del criadero fue imputado el pasado viernes por el delito de maltrato animal, debido a su negligencia en proporcionar una alimentación adecuada y suficiente a los animales cautivos.

El operativo contó con la participación de múltiples organismos, incluyendo la Secretaría de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, el Ministerio de Seguridad, el Juzgado Ambiental, la Fiscalía Ambiental y personal técnico del Inta Miraflores.

Gracias a la coordinación interinstitucional, se logró rescatar y trasladar a los 42 ejemplares de vicuña en un vehículo especialmente acondicionado, siendo recibidos en el predio del Inta Miraflores, donde permanecerán bajo un seguimiento especializado para asegurar su recuperación.

Esta acción representa un precedente significativo para la protección de la fauna silvestre y la preservación de la biodiversidad en Jujuy, subrayando la importancia de la colaboración entre instituciones para el cumplimiento de la normativa ambiental.

La Fiscalía Ambiental ha destacado el compromiso de todos los organismos y profesionales que participaron en esta intervención, la cual marca un avance importante en la protección ambiental y la conservación de la fauna silvestre en la región.