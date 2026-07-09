Prisión preventiva de policías chaqueños acusados de narcotráfico se extiende

La jueza federal Zunilda Niremperger prorroga la prisión preventiva de policías chaqueños acusados de narcotráfico hasta septiembre en Resistencia.

Hoy 03:43

La jueza federal de Garantías 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, ha decidido prorrogar la investigación penal preparatoria y la prisión preventiva de ocho policías chaqueños imputados en la causa conocida como 'narcopolicías', hasta el 1 de septiembre.

La resolución de Niremperger se tomó en una audiencia donde participaron los abogados defensores y el Ministerio Público Fiscal, quienes expresaron su intención de recurrir la decisión.

La jueza fundamentó su prórroga en el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación, enfatizando que la condición de funcionarios de los imputados agrava este riesgo al tener acceso a información privilegiada.

Niremperger subrayó que los imputados podrían utilizar sus vínculos dentro de las fuerzas de seguridad para presionar a testigos y obtener información reservada, lo que dificulta el avance de la causa.

Además, la magistrada destacó la gravedad de la imputación, que incluye tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y peculado, lo que justifica la continuidad de las medidas de coerción.

La jueza también rechazó los pedidos de arresto domiciliario de los imputados, argumentando que no se acreditaron situaciones que justificaran la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas de cuidado familiar o sanitario.

La causa investiga a un grupo de policías acusados de intentar sustraer cerca de nueve kilos de cocaína durante un operativo de incineración judicial, lo que pone en evidencia la complejidad de la red de narcotráfico involucrada.