Prisión preventiva para policías involucrados en muerte en Santa Fe

El fiscal Ezequiel Hernández argumentó que los seis policías deben permanecer detenidos mientras avanza la investigación sobre la muerte de Mauro Daniel González en la Comisaría Octava de Santa Fe.

Hoy 04:16

La audiencia de medidas cautelares relacionada con la muerte de Mauro Daniel González, que ocurrió en enero de este año tras un procedimiento policial en la Comisaría Octava de Santa Fe, se reanudó este jueves feriado.

La jueza Cecilia Labanca decidirá si los seis policías imputados continuarán en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación sobre este caso que ha causado gran conmoción.

Durante la jornada, el fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, solicitó que los seis efectivos permanezcan detenidos durante el proceso investigativo por la muerte del hombre de 35 años, quien falleció bajo circunstancias controvertidas.

Cinco de los policías acusados, identificados por sus iniciales L. A., M. D., F. S. A., S. D. B. y S. P., se enfrentan a cargos por tortura seguida de muerte, un delito que podría conllevar una pena de prisión perpetua.

El sexto imputado, J. C. B., miembro del Cuerpo Guardia de Infantería, está siendo acusado de vejaciones calificadas.

Hernández explicó que el 17 de enero, González se encontraba sufriendo una crisis de salud mental frente a su vivienda en el barrio Yapeyú, lo que llevó a la intervención policial tras un llamado al 911.

La Fiscalía argumenta que el procedimiento policial fue desproporcionado y que, a pesar de las lesiones visibles de la víctima, los efectivos no la llevaron de inmediato a un centro de salud, lo que agrava la situación legal de los involucrados.