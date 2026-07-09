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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 10º
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Policiales

Incendio en una vivienda del barrio Vinalar provocó daños materiales en una habitación

Un incendio registrado durante la noche del miércoles generó momentos de preocupación en el barrio Vinalar de la ciudad Capital, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.

Hoy 08:50
Así quedó la habitación

El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles San Cayetano y Catamampa, hasta donde acudió una dotación de Bomberos Voluntarios tras ser alertada sobre el foco ígneo.

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Gracias a la rápida intervención del personal, el incendio pudo ser controlado antes de que las llamas se propagaran al resto del inmueble.

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Como consecuencia del fuego, se produjeron daños materiales en una de las habitaciones de la vivienda, sin que se reportaran víctimas ni lesionados.

Las causas que originaron el incendio serán materia de investigación.

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