Francia y Marruecos se juegan un lugar en las semifinales del Mundial 2026

El encuentro se disputará este jueves, en el Gillette Stadium de Boston, con arbitraje del argentino Facundo Tello. Hora y TV.

Hoy 09:01

La selección de Francia se enfrentará este jueves con Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, en busca de un lugar entre los cuatro mejores del certamen que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

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El partido está programado para las 17 (hora Argentina), en el Gillette Stadium de Boston, contará con arbitraje del argentino Facundo Tello y podrá verse a través de DSports y Paramount+.

Francia llega a este cruce como uno de los grandes candidatos al título. En la fase de grupos mostró todo su poderío ofensivo con victorias ante Senegal por 3-1, Irak por 3-0 y Noruega por 4-1. Luego, en los 16avos de final, superó con autoridad a Suecia por 3-0.

Sin embargo, en octavos de final el equipo dirigido por Didier Deschamps debió sufrir más de lo esperado para eliminar a Paraguay, al que venció por 1-0 gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé.

El delantero francés es una de las principales figuras del torneo y pelea por el premio de máximo goleador junto a nombres como Lionel Messi, Harry Kane y Erling Haaland. Además, Francia cuenta con variantes de peso en ataque, como Michael Olise, Bradley Barcolá y Ousmane Dembélé.

Del otro lado estará Marruecos, que buscará volver a meterse en semifinales como lo hizo en el Mundial pasado, cuando se convirtió en la primera selección africana en alcanzar esa instancia.

En la fase de grupos, el conjunto marroquí terminó segundo en su zona tras empatar con Brasil y vencer a Haití y Escocia.

Ya en las instancias eliminatorias, Marruecos volvió a demostrar carácter: superó a Países Bajos por penales en los 16avos de final y luego goleó 3-0 a Canadá en octavos.

El duelo también tendrá sabor a revancha para los marroquíes, ya que en las semifinales del Mundial de Qatar 2022 cayeron justamente ante Francia por 2-0. Ahora, ambos volverán a encontrarse con un lugar en semifinales como premio.