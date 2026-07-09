La profecía de Baba Vanga sobre desastres climáticos severos se alinea con las advertencias científicas sobre el glaciar Thwaites en la Antártida, que podría causar inundaciones catastróficas a nivel global.

Hoy 10:18

La situación climática en la Antártida ha cobrado un nuevo significado al conectar las profecías de Baba Vanga con la investigación científica. La mística búlgara predijo un futuro lleno de desastres naturales, una afirmación que resuena con los recientes reportes sobre el Glaciar Thwaites, una imponente masa de hielo que alberga alrededor del 90 por ciento de los glaciares de la región.

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Expertos como Robert Larter, un geofísico marino del British Antarctic Survey, han alertado sobre la probable fragmentación de una plataforma de hielo vinculada al Thwaites. Esta fragmentación podría acelerar el derretimiento del hielo, lo que resultaría en un aumento significativo del nivel del mar.

Las proyecciones científicas están transformando las advertencias místicas en una realidad tangible, sugiriendo que el planeta se enfrenta a un colapso estructural que podría tener consecuencias devastadoras. Las implicaciones de este fenómeno se extienden más allá de la Antártida.

Seis países y territorios han sido identificados como prioritarios para el monitoreo debido a su vulnerabilidad a inundaciones catastróficas. Estos incluyen a Bangladesh, las Islas Malvinas, el Reino Unido, los Paises Bajos, Tuvalu y Estados Unidos.

La comunidad científica sigue de cerca estos desarrollos, dado que el riesgo de inundaciones y alteraciones costeras se intensifica con cada nuevo hallazgo. Este enfoque multidisciplinario entre la ciencia y las profecías refuerza la necesidad de acciones preventivas contra el cambio climático.

Los datos obtenidos por los investigadores subrayan la urgencia de abordar el cambio climático y sus efectos en el medio ambiente, así como la importancia de la colaboración internacional para mitigar riesgos futuros.