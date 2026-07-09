Elías Suárez encabezó el acto central por el Día de la Independencia

La ceremonia oficial comenzó con el izamiento de la bandera nacional en la Plaza Libertad con la participación de autoridades provinciales y municipales.

Hoy 10:29

El gobernador Elías Suárez encabezó este jueves 9 de julio los actos protocolares por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, que comenzaron en la Plaza Libertad de la Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las actividades dieron inicio con el tradicional izamiento de la Bandera Nacional, en una ceremonia cargada de simbolismo patrio.

El mandatario estuvo acompañado por el senador Gerardo Zamora, el vicegobernador Carlos Silva Neder y la intendente de la Capital, Norma Fuentes, junto a otras autoridades provinciales y municipales.