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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 18º
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Locales

Elías Suárez llamó a “defender el federalismo con hechos concretos” tras los actos por el 9 de Julio

El gobernador destacó la participación ciudadana, respaldó el mensaje de unidad de la Iglesia y reclamó mayor compromiso de la Nación con las provincias.

Hoy 11:56
Elías Suárez

El gobernador Elías Suárez dejó definiciones políticas y sociales tras encabezar los actos centrales por el 9 de Julio, al cumplirse el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

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En ese marco, el mandatario provincial remarcó la vigencia del legado de los próceres y sostuvo que “el mensaje es claro: defender nuestra independencia y pensar en una patria libre y federal”, convocando a todos los sectores a aportar al crecimiento del país.

Uno de los puntos que más destacó fue la respuesta de la ciudadanía. “Me emociona mucho la participación de los vecinos, ver cómo se vive y se celebra cada acto patrio”, expresó, al tiempo que agradeció el acompañamiento en una jornada cargada de simbolismo.

En sintonía con la homilía del arzobispo Vicente Bokalic, Suárez valoró el llamado a la unidad. “Es una guía para todos los sectores políticos, sociales e institucionales: encontrar caminos en común para engrandecer la patria”, afirmó.

El gobernador también se refirió a la relación con el Gobierno nacional y fue contundente al plantear la necesidad de fortalecer el federalismo. “Estamos reclamando que se mire hacia las provincias y que se cumpla con los compromisos asumidos”, señaló, subrayando que ese acompañamiento debe traducirse en obras y políticas concretas para el desarrollo.

Aseguró que Santiago del Estero continuará sosteniendo el equilibrio fiscal, pero con una mirada inclusiva. “No entendemos un equilibrio que no contemple a los sectores más vulnerables”, enfatizó.

Además, reveló que mantuvo conversaciones con otros mandatarios provinciales, quienes comparten la misma preocupación: la necesidad de una Argentina verdaderamente federal, donde las provincias tengan el protagonismo que les corresponde.

Finalmente, Suárez explicó su presencia en Casa Histórica durante la vigilia del 9 de Julio, invitado por el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo. “Fue un acto institucional donde representamos a todo el pueblo santiagueño en un momento clave de la historia nacional”, concluyó.

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