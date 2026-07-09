Lamine Yamal elogió a Messi en pleno Mundial: “Nadie esperaba este nivel”

Antes del cruce de España ante Bélgica por los cuartos de final, la joya del Barcelona habló del rendimiento de Leo, de su propio momento y de la posible llegada de Julián Álvarez al club catalán.

Hoy 09:35

A los 18 años, Lamine Yamal ya es una de las grandes figuras jóvenes del Mundial 2026. Sin embargo, antes del partido entre España y Bélgica por los cuartos de final, el delantero del Barcelona dejó en claro que todavía espera dar más en la competencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una entrevista con Mundo Deportivo, la joya española habló de su presente, de las críticas, de la exigencia personal y también se refirió a Lionel Messi, cuyo nivel en el torneo volvió a sorprender incluso a las nuevas generaciones.

Consultado sobre el Mundial del capitán argentino, Yamal fue contundente: “Increíble. Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él”.

El futbolista español también incluyó en su reflexión a otras grandes figuras del fútbol mundial. “Me alegro por Neymar y por Cristiano. Han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora. Todo lo bueno que les pase será bueno para mí. Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar”, afirmó.

Yamal también fue consultado por la posible llegada de Julián Álvarez al Barcelona, una chance que ilusiona al joven atacante. “Todo el mundo sabe que es un jugador top, de los que todo el mundo quiere tener. Ya lo dije: tenemos los brazos abiertos y, si viene, seremos todos muy felices”, expresó.

En esa línea, consideró que el delantero argentino encajaría muy bien en el equipo catalán: “Creo que es un jugador que pega mucho con el estilo del Barsa. No tengo ni idea de cómo está la situación, pero ojalá que sí”.

Sobre su propio rendimiento en el Mundial, Yamal reconoció que todavía no se siente en su mejor versión. “Yo creo que puedo ser mejor. Soy muy exigente conmigo mismo. No me sirve con lo que hago. Nunca he dicho ‘vale, es suficiente’. Ni cuando estoy en el Barsa he llegado a mi objetivo, así que ahora tampoco”, sostuvo.

El delantero llegó a la Copa del Mundo con poco ritmo de competencia tras una lesión sufrida a fines de abril, pero confía en recuperar su mejor nivel en la etapa decisiva. “Llevaba casi dos meses parado y no es lo mismo que cuando ya llevas siete partidos seguidos. Seguir tocando balón, seguir jugando, seguir sumando minutos y, obviamente, va a llegar ese partido”, señaló.

De cara al cruce con Bélgica, Yamal se mostró optimista: “Siempre, cuanto más se acercan los partidos importantes, las semifinales o la final, mejor nivel saco. Nunca he sido un jugador que en la fase de grupos sea el mejor. Estoy tranquilo con eso”.

Además, destacó el impulso anímico que significó para España haber eliminado a Portugal. “Nos da mucha confianza. Para mí, Portugal era una de las tres mejores selecciones del Mundial y poder eliminarla nos da mucha confianza para el partido contra Bélgica”, afirmó.

Por último, Yamal habló del posible camino de España en caso de avanzar y no ocultó su entusiasmo por los rivales que podrían aparecer. “Tenemos buenos recuerdos de Francia y sería muy especial para mí jugar contra Marruecos. Lo bueno es que son dos selecciones grandes y de nivel. Nos toque quien nos toque, intentaremos ganar y llegar a la final”, cerró.