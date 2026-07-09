Jodie Comer baja el ritmo y prioriza su vida personal: "Necesito escucharme más"

La actriz británica atraviesa una etapa de introspección en la que busca equilibrar su exitosa carrera con el cuidado personal y la construcción de su identidad.

Hoy 10:39

A los 33 años, Jodie Comer decidió hacer una pausa interna. En medio de una carrera en constante ascenso, la protagonista de Killing Eve aseguró que quiere reordenar sus prioridades y enfocarse más en su vida personal, algo que durante años quedó relegado frente a las exigencias de la industria.

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En una entrevista con Harper’s Bazaar UK, la actriz confesó que nunca fue de trazar planes rígidos: “Nunca tuve metas concretas sobre dónde quería estar o cómo debía ser mi vida”, explicó. Esa forma de transitar su camino, reconoce, puede ser a veces “despreocupada”, pero hoy la llevó a un punto clave: reconectar consigo misma.

“Ahora todo gira en torno a encontrar mi identidad, cuidarme, escucharme y respetarme”, sostuvo. En ese sentido, remarcó la importancia de dejar de depender tanto de la validación externa: “Muchas veces ya sabemos lo que necesitamos, solo hay que volver a eso”.

Criada en una familia de clase trabajadora en Liverpool, Comer también habló de las inseguridades que la acompañaron durante su carrera. Sin formación actoral clásica, admitió que durante mucho tiempo se sintió fuera de lugar: “A veces me siento como una impostora”, reveló, especialmente en ámbitos donde se valoran las referencias teatrales tradicionales.

Jodie Comer

Lejos de paralizarla, esa sensación se transformó en motor. Desde joven, encontró en sus emociones una herramienta poderosa para actuar. “Mis emociones siempre estuvieron muy accesibles”, recordó, aunque también implicó aprender a gestionarlas. Esa intensidad emocional es hoy una de sus principales fortalezas interpretativas.

Esa búsqueda de profundidad es la que guía sus elecciones profesionales. La actriz, que también participa en 28 Years Later, explicó que los proyectos que más la atraen son aquellos que la llevan al límite emocional: “Salir de una experiencia agotada, como si hubiera explorado algo difícil de explicar, es lo que me impulsa”.

Hoy, en una etapa más consciente, Jodie Comer no habla de frenar, sino de equilibrar. De seguir creciendo como actriz, pero sin dejarse a sí misma en segundo plano. Porque, como ella misma resume, el verdadero desafío no es solo triunfar, sino aprender a habitar ese éxito sin perderse en el camino.