Los asados de la Selección en el Mundial: cuántos kilos de carne llevaron a Estados Unidos

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 15º
Mundial 2026
FINALIZADO
Suiza 0
Colombia 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Argentina 3
Egipto 2
FINALIZADO
17:00
Francia -
Marruecos -
9 / 07 / 2026
16:00
España -
Bélgica -
10 / 07 / 2026
18:00
Noruega -
Inglaterra -
11 / 07 / 2026
22:00
Argentina -
Suiza -
11 / 07 / 2026
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 17:00
Francia
vs
Marruecos
10 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Bélgica
11 / 07 / 2026 18:00
Noruega
vs
Inglaterra
11 / 07 / 2026 22:00
Argentina
vs
Suiza

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

Los asados de la Selección en el Mundial: cuántos kilos de carne llevaron a Estados Unidos

Las “costumbres” intocables. Ya van cinco asados en la concentración argentina desde que se puso en marcha la Copa del Mundo.

Hoy 10:39
Lautaro Martínez ayudando con el asado

“Todo light, no Dieguito”, dice Dibu Martínez en uno de los videos que religiosamente sube el arquero de la selección argentina en cada asado de los campeones del mundo. Y no sólo en el ámbito del Mundial, claro está. Pero en medio de la competencia más importante para el fútbol internacional, el ritual de las brasas se convirtió en un momento para disfrutar para los jugadores y el resto de la delegación de la AFA en Kansas City.

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Lo primero que hay que decir es que ya van cinco asados en la concentración argentina desde que se puso en marcha la Copa del Mundo, incluido el de este miércoles para celebrar la épica victoria en octavos de final ante Egipto. Todos y cada uno de ellos estuvieron a cargo de Diego Iacovone, el histórico cocinero de la Selección, y que además es conocido por su devoción en preparar carnes a la parrilla. Para esta ocasión, la delegación trasladó unos 500 kilos de carne a la ciudad donde hizo base desde el 1 de junio. Un número muy diferente a aquellos 2.630 kg que se trasportaron desde Buenos Aires hasta la Universidad de Qatar en Doha, el lugar donde vivió el plantel que se consagró campeón del mundo el 18 de diciembre de 2022 tras batir a Francia en el Lusail.

En aquella ocasión se despachó esa cantidad para las 72 personas de la delegación. Entre los cortes que lideraron el pedido estuvieron el asado de tira (485.3 kg), vacío, (376,7 kg), corazón de cuadril (233,3 kg), y nalga (218,8 kg). No se permitieron achuras en Medio Oriente.

Te recomendamos: Dibu Martínez repitió su cábala mundialista y estrenó look para Argentina-Cabo Verde

Entre los cortes que viajaron más de nueve mil kilómetros y tuvieron que pasaron por los controles sanitarios correspondientes para ingresar a territorio estadounidense están los que se ven en cada ritual sobre las brasas: asado de tira, vacío, entraña, matambre, los chorizos. En el último, que se hizo en la previa del duelo ante Cabo Verde en Miami, se sumaron cuartos de pollo. “Acá con todas las vaquitas Light”, comentó Martínez mientras enfocaba la parrilla. “Mirá qué colorcito tiene esto”, sumó, y cerró con una frase sobre la carne de ave: “Para los veganos”.

A estos cortes habría que sumarle otros que se usan para el menú diario que gestiona el nutricionista Luciano Spena, ese que siempre es parte de alguna broma de Dibu en medio de los asados. Bife ancho, lomo, colita de cuadril y peceto son parte del menú.

“Empezamos con carbón y terminamos con leña”, contó Diego durante una transmisión de AFA Estudio después de estar horas al frente de las cuatro parrillas dispuestas en uno de los patios del Hotel Origin, el búnker de la Selección en esta Copa del Mundo. “Yo arrancó con rock and roll, y después viene alguno y pone cumbia”, agregó el parrillero. Más allá de disfrutar de horas frente a las brasas, Iacovone no está sólo.

Te recomendamos: El asado, el ritual de la Selección Argentina que no podía faltar antes del duelo con Austria

Mientras pasa la Copa del Mundo, y también el cuerpo médico junto con el staff deciden cuándo hacer cada asado, hay algunas costumbres que se fueron marcando mientras se repitieron las tardes bajo el sol de Kansas City. La primera es que, los videos que sube la Asociación del Fútbol Argentino en sus cuentas oficiales, siempre comienzan con Lautaro Martínez como musicalizador. El delantero del Inter de Milán activa un tema en su teléfono, llama a la cámara y ahí se activa la playlist que acompañará esas imágenes.

La otra presencia saliente en cada asado es la del presidente de la AFA. Chiqui Tapia dice presente. Y no se queda sentado. Ayuda a Diego sumando brasas a las parrillas y también aprovecha para dar vuelta los cortes de carne para que ninguno se pase de la cocción justa que quiere cada comensal. También es usual verlo a Nicolás Novello, el jefe de prensa de la Selección, y hasta al entrenador Lionel Scaloni, que se sumó al último antes de Cabo Verde y hasta probó un pedazo de costillar. Otra infaltable es Antonia Farías, la cocinera que hace las milanesas a la napolitana y se encarga de la mesa dulce, también está codo a codo con su compañero a la hora de la parrilla.

Y si hablamos de probar, otra “costumbre” repetida en los videos de los asados del plantel argentino en época mundialista es casi un pase de comedia: Dibu Martínez corta un pedazo de carne y se la da de probar a Giuliano Simeone. “Probá, vegano”, le dice en chiste el 23. El arquero campeón del mundo tiene otra actuación que no puede faltar: su demostración de destreza para tirar provoletas.

Cuando todavía restan varios días para el trascendental duelo ante Suiza por el pase a las semifinales del Mundial (sábado a las 22 de Argentina), la delegación volvió a Kansas City para disfrutar lo que fue la épica victoria ante Egipto tras estar 0-2 cuando el partido parecía estar terminado. Pero como inmortalizó Rudy Tomjanovich, entrenador de Houston Rockets bicampeones de la NBA en los años en los que Michael Jordan se tomó un respiro luego de sufrir el asesinato de su padre James, nuca subestimes el corazón de un campeón. Y estos disfrutan de cada momento especial juntos. Como lo son los asados en cualquier parte del mundo.

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