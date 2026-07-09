Zeballos acordó con Napoli y Boca espera una oferta para definir su salida

El delantero santiagueño ya tendría arreglados los términos de su contrato con el club italiano, pero el Xeneize aún aguarda una propuesta formal para resolver si lo libera ahora o lo retiene hasta fin de año.

Hoy 11:44

Exequiel “Changuito” Zeballos tendría todo acordado de palabra con Napoli para continuar su carrera en el fútbol italiano. El delantero santiagueño ya habría arreglado los números y la extensión de su contrato con el club europeo, aunque todavía resta un paso clave: que Boca reciba una oferta formal para definir su salida.

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El atacante atraviesa una situación contractual delicada, ya que le quedan menos de seis meses de vínculo con el Xeneize. Desde el 1° de julio, Zeballos está habilitado para negociar con cualquier club del mundo, teniendo en cuenta que ingresó en el último semestre de su contrato.

En Boca, mientras tanto, esperan una propuesta de Napoli para intentar obtener un rédito económico por su partida. La intención inicial del club era venderlo en una cifra cercana a su cláusula de rescisión, fijada en 15 millones de dólares, aunque el escenario actual obliga a bajar las pretensiones.

El club italiano no contemplaría una compra convencional por una cifra elevada, sino una especie de resarcimiento por los meses de contrato que todavía le quedan al jugador con la institución de la Ribera.

Hace más de tres meses, Zeballos tiene sobre la mesa una oferta de renovación por parte de Boca, pero hasta el momento no hubo acuerdo. Esa situación dejó a la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, con poco margen de negociación.

En lo deportivo, el Changuito se entrena con el resto del plantel, aunque no es tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena para los ejercicios de fútbol formal ni para los partidos. De hecho, no estuvo entre los concentrados en el amistoso que Boca le ganó 1-0 a Athletico Paranaense en Salta.

La postura del club podría mantenerse si Napoli no presenta una oferta que convenza a la dirigencia. En ese caso, el delantero podría continuar relegado hasta quedar libre a fin de año.

Salvo un giro inesperado, todo indica que Zeballos transita sus últimos meses como futbolista de Boca, club en el que debutó profesionalmente y donde permaneció durante más de seis años en el plantel superior.

Durante su ciclo en el Xeneize, el santiagueño disputó 140 partidos, marcó 16 goles y conquistó cinco títulos: la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2019/20, la Copa de la Liga 2022, la Primera División 2022 y la Supercopa Argentina 2022.

Pese a los buenos momentos que mostró con la camiseta azul y oro, las lesiones marcaron parte de su recorrido y le impidieron alcanzar con continuidad el nivel que prometía desde sus primeros años en el club.

Ahora, con Napoli como destino cada vez más probable, Zeballos podría iniciar una nueva etapa en Europa y cerrar un ciclo en Boca que parece haber entrado en su tramo final.