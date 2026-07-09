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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 22º
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Piden colaboración para recuperar una Motomel Blitz robada en el Puestito de San Antonio

La motocicleta fue sustraída de una vivienda junto con otros elementos. La damnificada pide ayuda para obtener datos que permitan recuperarla.

Hoy 12:42

Una vecina de Puestito de San Antonio solicitó colaboración a la comunidad para recuperar una motocicleta que, según denunció en la Comisaría 51, fue robada desde su vivienda junto con otros elementos.

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Se trata de una Motomel Blitz 110, de color rojo con plateado y negro, que fue sustraída de su casa. La damnificada de apellido Veliz difundió la imagen del rodado en su Facebook y pidió ayuda para obtener cualquier dato que permita dar con su paradero.

De acuerdo con lo manifestado, los delincuentes también se llevaron zapatillas y un secarropas, entre otros elementos.

La mujer señaló además que se trata del segundo robo que sufre en una semana, por lo que pidió colaboración a los vecinos y a quienes puedan haber visto la moto.

Quienes puedan aportar información sobre el rodado o sobre el hecho pueden comunicarse con la familia damnificada al 385-5985129 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

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