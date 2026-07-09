Barcelona va por Julián Álvarez: pidió un millonario crédito para intentar ficharlo

Barcelona ya comenzó a planificar la próxima temporada y prepara una fuerte inversión para volver a competir por los títulos más importantes de Europa. Según informó el diario español Marca, la institución solicitó un crédito de 210 millones de euros con el objetivo de reforzar el plantel de Hansi Flick, siendo Julián Álvarez uno de los principales apuntados para el mercado de pases.

La dirigencia azulgrana considera que el equipo necesita incorporar futbolistas de jerarquía para dar un salto de calidad, especialmente con la Champions League como máximo objetivo. Si bien el conjunto catalán logró mantenerse competitivo en LaLiga, entienden que será necesario realizar una fuerte inversión para volver a pelear por el título continental.

El ingreso del club a la denominada regla 1:1 le permitirá disponer de un mayor margen para inscribir jugadores y reinvertir el dinero proveniente de futuras ventas. Sin embargo, esa herramienta no alcanza para cubrir todas las necesidades económicas, por lo que Barcelona decidió recurrir a una financiación respaldada por los ingresos proyectados para la próxima temporada.

De acuerdo con la información publicada en España, la mayor parte del préstamo estará destinada a la contratación de refuerzos, mientras que otro porcentaje se utilizará para afrontar salarios y gastos operativos. La ofensiva por Julián Álvarez, actualmente en Atlético de Madrid, se produciría una vez finalizado el Mundial 2026, ya que el delantero argentino es considerado una prioridad para potenciar el ataque del equipo de Flick.

Además del ex River Plate, en la carpeta del Barcelona también figuran el alemán Karim Adeyemi y el portugués João Cancelo. En tanto, el club tendría prácticamente acordada la incorporación del extremo inglés Anthony Gordon, por quien desembolsaría 70 millones de euros fijos, más otros 10 millones en variables, en una clara muestra de la ambiciosa reconstrucción deportiva que proyecta la entidad catalana para la próxima temporada.