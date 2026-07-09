La FIFA respaldó al arbitraje tras las críticas de Egipto: "Las acusaciones infundadas no tienen cabida"

Pierluigi Collina defendió las decisiones tomadas por el árbitro y el VAR en la victoria de Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El director de Arbitraje del organismo aseguró que las jugadas más polémicas fueron correctamente resueltas.

Hoy 14:18

La polémica por el arbitraje del partido entre Argentina y Egipto sumó un nuevo capítulo. Luego del duro comunicado emitido por la Federación Egipcia de Fútbol, en el que cuestionó el desempeño del árbitro Francois Letexier y del VAR, la FIFA salió a respaldar públicamente a la terna arbitral. El encargado de hacerlo fue Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje del organismo, quien sostuvo que las decisiones fueron correctas y rechazó las acusaciones realizadas por el seleccionado africano.

El exárbitro italiano explicó dos de las acciones más discutidas del encuentro. La primera fue el gol anulado a Egipto tras la intervención del VAR, por una infracción previa de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez durante la fase ofensiva de la jugada. "Una falta es una falta. Independientemente de que parezca obvia, si el árbitro no la vio en el campo, el VAR puede intervenir", afirmó Collina al justificar la revisión que terminó invalidando el tanto egipcio.

También se refirió al reclamo de un supuesto penal de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah en la jugada previa al gol del triunfo convertido por Enzo Fernández. Según explicó, tanto el árbitro como el VAR coincidieron en que el delantero argentino primero jugó el balón y que luego se produjo "un contacto normal en el fútbol", por lo que no existían motivos para sancionar la infracción.

Collina reconoció que en el arbitraje siempre existen decisiones con un componente de interpretación, aunque dejó en claro que la FIFA está conforme con el trabajo realizado durante el torneo. "Estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del Mundial", sostuvo, al tiempo que el organismo difundió imágenes y videos oficiales para respaldar ambas decisiones arbitrales.

El director de Arbitraje también fue contundente al responder a las críticas recibidas por los jueces. "Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede poner en tela de juicio la integridad de los equipos arbitrales de la Copa Mundial de la FIFA", afirmó, advirtiendo además que este tipo de declaraciones pueden derivar en amenazas contra los árbitros y sus familias.

Por último, Collina remarcó que la División de Arbitraje de la FIFA trabaja con total independencia y que las decisiones no reciben ningún tipo de influencia externa. "Los equipos arbitrales toman decisiones desde la honestidad y, al igual que los jugadores y entrenadores, buscan hacerlo lo mejor posible", concluyó, poniendo fin a la controversia generada tras la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.