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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 22º
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Locales

Se llevó adelante una jornada integral de salud en un centro de rehabilitación

Estas iniciativas reafirman el compromiso de los equipos de salud con la atención integral, el acompañamiento y el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas al bienestar de la comunidad.

Hoy 15:22
Vacuna

En el marco de las acciones de promoción y prevención de la salud, el equipo de Sala Villa Elena realizó una jornada integral en el Centro de Rehabilitación New Life, en un trabajo articulado con los Centros de Atención Médica Municipal (CAMM) Ampliación Primero de Mayo, Avenida y San Fernando.

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Durante la actividad se desarrollaron acciones de inmunización, con la aplicación de vacunas contra el neumococo, hepatitis, antitetánica, dengue y antigripal, de acuerdo con la indicación médica y el esquema de vacunación correspondiente a cada persona.

Asimismo, se realizaron testeos rápidos y controles de enfermería, que incluyeron la toma de signos vitales y la evaluación del estado general de salud de los asistentes, fortaleciendo las acciones de prevención y detección temprana.

Desde Sala Villa Elena destacaron la importancia del trabajo conjunto entre los distintos equipos de salud para acercar servicios sanitarios a la comunidad, garantizando el acceso a prestaciones esenciales y promoviendo hábitos de cuidado y prevención.

Estas iniciativas reafirman el compromiso de los equipos de salud con la atención integral, el acompañamiento y el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas al bienestar de la comunidad.

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