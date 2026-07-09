El FMI respaldó el plan financiero del Gobierno y destacó que ayudará a recuperar el acceso a los mercados

El organismo valoró la estrategia para afrontar los vencimientos de deuda, apoyó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y confirmó la visita de su directora gerente, Kristalina Georgieva, a la Argentina a fines de julio.

Hoy 16:05

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó este jueves su respaldo al programa financiero diseñado por el Gobierno nacional para afrontar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera y consideró que la estrategia contribuirá a fortalecer la confianza de los mercados y a consolidar el regreso de la Argentina al financiamiento internacional.

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Durante una conferencia de prensa, la vocera del organismo, Julie Kozack, destacó que el esquema oficial aporta mayor previsibilidad y transparencia en materia de financiamiento del sector público y en la acumulación de reservas. Además, sostuvo que la reciente baja del riesgo país refleja una mejora en la percepción de los inversores sobre el rumbo económico.

Desde el FMI señalaron que el plan respalda los esfuerzos del país para recuperar un acceso sostenible a los mercados internacionales, aunque remarcaron que será importante mantener flexibilidad respecto al momento y la forma en que eventualmente se concrete el regreso al crédito externo.

El programa presentado por el equipo económico prevé cubrir las necesidades financieras sin recurrir, por ahora, a nuevas emisiones de deuda en los mercados internacionales. Según explicó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, el Tesoro deberá afrontar vencimientos por USD 19.200 millones durante el resto de 2026, mientras que cuenta con USD 22.900 millones en fuentes de financiamiento. Para 2027, tanto las necesidades como los recursos proyectados ascienden a USD 24.900 millones.

En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que volver a emitir deuda es una posibilidad, pero no una prioridad, al considerar que las tasas de financiamiento internacionales continúan siendo elevadas, pese a la mejora registrada en el riesgo país.

Respaldo a la reforma del Banco Central

El organismo internacional también manifestó su apoyo a la iniciativa del Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según explicó Kozack, los cambios apuntan a fortalecer la independencia de la autoridad monetaria, mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y reducir la asistencia del Banco Central al financiamiento del Estado.

Asimismo, remarcó que estas medidas buscan consolidar una baja sostenida de la inflación, uno de los principales objetivos del programa económico.

Georgieva visitará la Argentina

Durante la conferencia, la vocera confirmó que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, llegará al país los próximos 28 y 29 de julio, tras una invitación realizada por el presidente Javier Milei.

La titular del organismo mantendrá encuentros con autoridades nacionales y representantes del sector privado para evaluar el avance del programa económico, analizar los desafíos pendientes y conocer las perspectivas de crecimiento de la economía argentina.

Las recomendaciones del organismo

Más allá del respaldo al rumbo económico, el FMI insistió en la necesidad de continuar fortaleciendo las reservas internacionales, mediante una mayor flexibilidad cambiaria y una aceleración en la compra de divisas para superar las metas establecidas en el acuerdo vigente.

Por último, el organismo valoró los avances en materia de desregulación y reformas económicas, e instó a profundizar las políticas fiscales, comerciales y laborales para mejorar la competitividad y potenciar sectores como la agricultura, la energía, la minería y la economía del conocimiento.

En su más reciente informe de perspectivas económicas, el FMI mantuvo sin cambios sus proyecciones para la Argentina, con un crecimiento estimado del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027.