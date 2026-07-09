Tragedia en China: al menos 28 muertos tras un incendio en una fábrica de calzado

El fuego se desató en una planta industrial de la provincia de Fujian. Decenas de bomberos trabajaron en el lugar para rescatar a personas atrapadas y controlar las llamas.

Hoy 16:47

Al menos 28 personas murieron este jueves como consecuencia de un incendio registrado en una fábrica de calzado en la provincia china de Fujian, en el sureste del país, según informó la agencia oficial Xinhua.

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El siniestro comenzó alrededor del mediodía en la fábrica Huiteng, ubicada en la ciudad de Jinjiang, de acuerdo con el Ministerio de Gestión de Emergencias de China. Tras el inicio del fuego, un importante operativo fue desplegado para combatir las llamas y asistir a las personas que quedaron atrapadas dentro del edificio.

En las tareas de emergencia participaron 183 rescatistas y 35 vehículos especializados, mientras que las autoridades confirmaron la existencia de víctimas fatales y heridos durante el operativo.

Las imágenes difundidas por la televisión estatal CCTV mostraron escenas de gran dramatismo. En los videos se observa un espeso humo saliendo por las ventanas del edificio, mientras varios trabajadores lograron refugiarse en el techo para escapar del avance del fuego hasta ser asistidos por los equipos de rescate.

Según explicó el jefe del operativo de bomberos, las tareas de rescate se vieron dificultadas porque los pasillos y salidas de emergencia estaban obstruidos por materiales de producción, entre ellos suelas de calzado y otros elementos almacenados dentro de la fábrica.

Además, la presencia de pegamentos y sustancias altamente inflamables utilizadas en la fabricación de zapatos favoreció la rápida propagación de las llamas, complicando aún más el trabajo de los rescatistas.

Las autoridades informaron que el incendio fue controlado parcialmente, aunque continuaban las tareas para extinguir por completo el foco ígneo, localizar posibles sobrevivientes y asistir a las personas heridas.

El hecho vuelve a poner en foco la seguridad industrial en China, donde en los últimos meses se registraron varios incendios de gran magnitud. A fines del año pasado, el Gobierno había lanzado una campaña nacional para reforzar las medidas de prevención en edificios e instalaciones industriales, tras una serie de tragedias que dejaron decenas de víctimas fatales.