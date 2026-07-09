Benjamín Netanyahu advirtió que la guerra con Irán "aún no ha terminado"

El primer ministro afirmó que el país mantiene su capacidad militar para responder a cualquier amenaza, destacó el poder de la Fuerza Aérea y ratificó la permanencia de tropas israelíes en el sur del Líbano.

Hoy 16:34

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el conflicto con Irán continúa abierto y afirmó que las Fuerzas de Defensa israelíes están preparadas para responder a cualquier escenario que pueda surgir en la región.

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Las declaraciones fueron realizadas durante la ceremonia de graduación de 40 nuevos pilotos de la Fuerza Aérea, donde el mandatario sostuvo que el denominado "eje iraní" atraviesa uno de sus momentos de mayor debilidad, mientras que Israel fortaleció su capacidad militar en los últimos años.

Netanyahu destacó el alcance operativo de la aviación israelí, al señalar que las fuerzas aéreas demostraron su capacidad para actuar en distintos puntos de Medio Oriente, desde Yemen hasta territorio iraní. Sin embargo, advirtió que la guerra no ha concluido y que el país deberá mantenerse preparado frente a nuevos desafíos y alianzas que puedan surgir.

Asimismo, el jefe del Gobierno israelí definió a la superioridad aérea como uno de los pilares de la seguridad nacional, al considerar que constituye un factor clave para la defensa del Estado y para la capacidad de disuasión frente a sus adversarios.

Escalada del conflicto

Las declaraciones de Netanyahu se producen mientras Estados Unidos intensificó sus operaciones militares contra Irán, con una serie de bombardeos dirigidos contra instalaciones militares, sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones. Según informó el Comando Central estadounidense (CENTCOM), los ataques tuvieron como objetivo responder a acciones atribuidas a Teherán y aumentar la presión sobre la República Islámica.

De acuerdo con los reportes oficiales, los enfrentamientos de los últimos días dejaron al menos 14 personas fallecidas y 78 heridas, en un nuevo capítulo de la escalada militar que mantiene en alerta a la región.

En respuesta a esas operaciones, Irán lanzó ataques contra bases militares estadounidenses ubicadas en Kuwait y Baréin, según informó la Guardia Revolucionaria iraní, lo que elevó aún más la tensión entre ambos países.

Por otra parte, Netanyahu ratificó que Israel mantendrá su presencia militar en el sur del Líbano durante el tiempo que considere necesario, pese a las negociaciones impulsadas por Estados Unidos junto a representantes israelíes y libaneses para reducir las tensiones en la frontera. El mandatario sostuvo que esa decisión responde a las necesidades de seguridad del Estado israelí.