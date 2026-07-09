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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 23º
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Descubren 27 kilos de cocaína en un vehículo abandonado en Hipólito Yrigoyen

Un operativo antidrogas en Hipólito Yrigoyen resultó en el hallazgo de 27 kilos de cocaína en un automóvil abandonado en el Club Independiente.

Hoy 16:28

Un importante procedimiento antidrogas se realizó recientemente en la localidad de Hipólito Yrigoyen, donde las autoridades encontraron 27 kilos de cocaína en un automóvil abandonado.

El vehículo, que fue hallado en el interior del Club Independiente, mostró signos evidentes de haber sido abandonado tras una maniobra sospechosa, con las puertas abiertas y sin ocupantes.

Durante las tareas investigativas, un perro antinarcóticos marcó la presencia de sustancias prohibidas en el interior del automóvil, lo que llevó a los efectivos a realizar una exhaustiva requisa.

Los agentes encontraron la cocaína oculta en el baúl del vehículo, lo que ha suscitado una investigación más amplia sobre el origen de la droga.

La causa está bajo la jurisdicción de la Justicia Federal, que se encuentra analizando las evidencias y buscando identificar a los responsables de este delito.

Las autoridades han declarado que la investigación sigue en curso y no se descartan nuevos procedimientos y detenciones en las próximas horas, reflejando la gravedad de la situación.

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