Milei reunió a su Gabinete para avanzar con la reforma del Banco Central tras el Tedeum por el 9 de Julio

El Presidente encabezó un encuentro en la Casa Rosada para presentar los principales lineamientos del proyecto de modificación de la Carta Orgánica del BCRA, una de las iniciativas económicas que el Gobierno considera prioritarias.

Hoy 16:26

Luego de participar del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia, el presidente Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete en la Casa Rosada para analizar los primeros avances del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que el Gobierno ubica entre sus principales prioridades.

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Según trascendió desde el Ejecutivo, el encuentro estuvo centrado en la presentación de los lineamientos iniciales del anteproyecto, con el objetivo de avanzar en un nuevo marco legal para la autoridad monetaria y reforzar la estrategia económica impulsada por la administración nacional.

La reunión se realizó pocas horas después del acto oficial por el 9 de Julio, al que asistieron el Presidente, integrantes del Gabinete y otras autoridades nacionales. Tras la ceremonia en la Catedral Metropolitana, los funcionarios se trasladaron a la Casa Rosada para participar del cónclave encabezado por Milei.

No es la primera reunión dedicada a esta iniciativa. Días atrás, el mandatario ya había mantenido un encuentro en la Quinta de Olivos junto al equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para avanzar en el diseño del proyecto.

El Gobierno busca limitar la emisión monetaria destinada al financiamiento del déficit fiscal y fortalecer la independencia del Banco Central. En ese sentido, Milei sostuvo recientemente que la reforma apunta a corregir prácticas que, según su visión, afectaron la estabilidad económica durante las últimas décadas e incluso deslizó la posibilidad de incorporar sanciones penales para quienes incumplan las nuevas disposiciones.

La iniciativa recibió además un respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que valoró la intención oficial de fortalecer la autonomía del BCRA, mejorar la transparencia institucional y reducir la asistencia monetaria al Tesoro. El organismo consideró que esos cambios contribuirán a consolidar la estabilidad macroeconómica y avanzar en la reducción sostenida de la inflación.

Del encuentro participaron ministros, secretarios y los principales referentes del equipo económico, además del presidente del Banco Central y asesores presidenciales. Finalizada la reunión, Milei compartió un saludo desde el balcón de la Casa Rosada junto a sus colaboradores, en una imagen que buscó transmitir cohesión política y respaldo a la nueva etapa de gestión impulsada por el Ejecutivo.