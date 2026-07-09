Lilia Lemoine cuestionó con dureza al arzobispo García Cuerva tras el Tedeum del 9 de Julio

La diputada de La Libertad Avanza calificó de "hipócrita" y "vacío" el mensaje del arzobispo de Buenos Aires durante la celebración por el Día de la Independencia y volvió a poner en duda su imparcialidad política.

Hoy 16:03

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, lanzó fuertes críticas contra el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, luego del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia, celebrado en la Catedral Metropolitana con la presencia del presidente Javier Milei.

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A través de una publicación en sus redes sociales, la legisladora expresó su desacuerdo con la homilía pronunciada por el religioso y sostuvo que no se siente representada por su mensaje. En ese marco, calificó sus discursos como "hipócritas y aburridos" y afirmó que, pese a intentar transmitir empatía y justicia, terminan resultando "arrogantes y vacíos".

Lemoine también recordó su experiencia como practicante de la fe católica, al señalar que durante años asistió semanalmente a misa y que nunca había escuchado sermones que le generaran tanta desmotivación. Además, manifestó que, a su entender, el arzobispo no refleja los valores que aprendió dentro de la Iglesia.

Las declaraciones llegaron pocas horas después del mensaje que García Cuerva ofreció durante el Tedeum del 9 de Julio, donde llamó a enfrentar la corrupción y remarcó la importancia de la honestidad y la transparencia, además de pedir un mayor compromiso frente a la realidad social que atraviesa el país.

La diputada también volvió a insinuar una cercanía política del arzobispo con el peronismo, en referencia a fotografías difundidas tiempo atrás en las que aparece junto a Malena Galmarini, dirigente del Frente Renovador y esposa del exministro de Economía, Sergio Massa.

Sin embargo, García Cuerva ha rechazado en reiteradas oportunidades esas interpretaciones. El arzobispo explicó en distintas entrevistas que no responde a ninguna fuerza política y que mantiene contacto con dirigentes de diferentes espacios como parte de su labor pastoral y del trabajo social que desarrolla en los barrios más vulnerables.