En el Tedeum por el 9 de Julio, García Cuerva pidió no ser indiferentes ante la crisis social frente a Milei

Durante la celebración por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Buenos Aires instó a asumir un compromiso colectivo frente a las dificultades que atraviesan miles de argentinos.

Hoy 15:58

En el marco del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia, celebrado este jueves en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, pronunció una homilía con un fuerte mensaje social en presencia del presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y gran parte del Gabinete nacional.

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Durante su intervención, el prelado exhortó a la dirigencia y a toda la sociedad a no permanecer indiferentes frente a la compleja realidad social que atraviesa el país. En ese sentido, remarcó que nadie puede desentenderse de las dificultades que afectan a miles de argentinos y llamó a asumir un compromiso para revertir esa situación.

Asimismo, García Cuerva describió un escenario marcado por el sufrimiento, la falta de oportunidades y el desaliento, al señalar que muchas personas viven desde hace años con la esperanza debilitada por el hambre, la soledad y el abandono.

El arzobispo también puso el foco en las desigualdades estructurales que, a su entender, siguen presentes en la Argentina. Sostuvo que, a pesar de los más de 200 años de independencia, todavía existen situaciones de exclusión que limitan el desarrollo y afectan la construcción de una sociedad más justa e integrada.

La homilía tuvo lugar durante uno de los actos centrales por el 209° aniversario de la Declaración de la Independencia, en una ceremonia que reunió a las principales autoridades nacionales y que, como ocurre cada año, estuvo marcada por un mensaje de reflexión sobre la realidad del país.