Argentina ya conoce al árbitro para enfrentar a Suiza: João Pinheiro impartirá justicia en los cuartos de final

La FIFA confirmó la designación arbitral para el encuentro entre la Selección Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encargado de impartir justicia será el portugués João Pinheiro, quien dirigirá por primera vez a la Albiceleste en un compromiso oficial.

El árbitro de 38 años, nacido en Vila Nova de Famalicão, es uno de los jueces con mayor proyección del fútbol europeo. Debutó en la Primera División de Portugal en 2015 y esta es su primera participación en una Copa del Mundo. En el actual certamen ya estuvo al frente de dos encuentros: el triunfo de Suiza por 4-1 sobre Bosnia en la fase de grupos, donde mostró tres tarjetas amarillas y una roja, y el cruce entre Canadá y Sudáfrica por los dieciseisavos de final.

Pinheiro cuenta además con una importante trayectoria en las competiciones organizadas por la UEFA. Desde la temporada 2022/23 forma parte del plantel arbitral de la Champions League, donde dirigió varios encuentros de eliminación directa y ganó experiencia en los escenarios más importantes del continente.

Sin embargo, su nombre también quedó envuelto en una fuerte polémica durante la última edición del torneo europeo. En la semifinal de vuelta entre Bayern Múnich y París Saint-Germain, el árbitro portugués no sancionó un penal reclamado por el conjunto alemán tras una mano del mediocampista João Neves dentro del área. La acción tampoco fue revisada por el VAR, una decisión que generó numerosas críticas en Europa.

Más allá de ese antecedente, Pinheiro continúa siendo uno de los árbitros de mayor consideración para la FIFA. También estuvo al frente de la Supercopa de Europa disputada entre PSG y Tottenham, ratificando la confianza de los organismos internacionales en su desempeño.

Ahora tendrá la responsabilidad de conducir uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026, cuando Argentina y Suiza se enfrenten este sábado desde las 22 en Kansas City, con un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo en juego.