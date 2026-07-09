Argentina ya conoce al árbitro para enfrentar a Suiza: João Pinheiro impartirá justicia en los cuartos de final

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 22º
Mundial 2026
FINALIZADO
Suiza 0
Colombia 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Argentina 3
Egipto 2
FINALIZADO
17:00
Francia -
Marruecos -
9 / 07 / 2026
16:00
España -
Bélgica -
10 / 07 / 2026
18:00
Noruega -
Inglaterra -
11 / 07 / 2026
22:00
Argentina -
Suiza -
11 / 07 / 2026
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 17:00
Francia
vs
Marruecos
10 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Bélgica
11 / 07 / 2026 18:00
Noruega
vs
Inglaterra
11 / 07 / 2026 22:00
Argentina
vs
Suiza

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
X
Somos Deporte

Argentina ya conoce al árbitro para enfrentar a Suiza: João Pinheiro impartirá justicia en los cuartos de final

El portugués fue designado por la FIFA para el duelo del sábado en Kansas City. Será la primera vez que dirija a la Selección Argentina y llega con experiencia internacional, aunque también con una polémica reciente en la Champions League.

Hoy 15:15

La FIFA confirmó la designación arbitral para el encuentro entre la Selección Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encargado de impartir justicia será el portugués João Pinheiro, quien dirigirá por primera vez a la Albiceleste en un compromiso oficial.

El árbitro de 38 años, nacido en Vila Nova de Famalicão, es uno de los jueces con mayor proyección del fútbol europeo. Debutó en la Primera División de Portugal en 2015 y esta es su primera participación en una Copa del Mundo. En el actual certamen ya estuvo al frente de dos encuentros: el triunfo de Suiza por 4-1 sobre Bosnia en la fase de grupos, donde mostró tres tarjetas amarillas y una roja, y el cruce entre Canadá y Sudáfrica por los dieciseisavos de final.

Pinheiro cuenta además con una importante trayectoria en las competiciones organizadas por la UEFA. Desde la temporada 2022/23 forma parte del plantel arbitral de la Champions League, donde dirigió varios encuentros de eliminación directa y ganó experiencia en los escenarios más importantes del continente.

Sin embargo, su nombre también quedó envuelto en una fuerte polémica durante la última edición del torneo europeo. En la semifinal de vuelta entre Bayern Múnich y París Saint-Germain, el árbitro portugués no sancionó un penal reclamado por el conjunto alemán tras una mano del mediocampista João Neves dentro del área. La acción tampoco fue revisada por el VAR, una decisión que generó numerosas críticas en Europa.

Más allá de ese antecedente, Pinheiro continúa siendo uno de los árbitros de mayor consideración para la FIFA. También estuvo al frente de la Supercopa de Europa disputada entre PSG y Tottenham, ratificando la confianza de los organismos internacionales en su desempeño.

Ahora tendrá la responsabilidad de conducir uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026, cuando Argentina y Suiza se enfrenten este sábado desde las 22 en Kansas City, con un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo en juego.

TEMAS Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Federación de Egipto tomó una fuerte resolución con el DT que increpó a Scaloni tras la eliminación del Mundial
  2. 2. Los asados de la Selección en el Mundial: cuántos kilos de carne llevaron a Estados Unidos
  3. 3. Violento episodio en Costanera I: un hombre atropelló a su expareja tras una pelea por una presunta infidelidad
  4. 4. Lamine Yamal elogió a Messi en pleno Mundial: “Nadie esperaba este nivel”
  5. 5. Incendio en una vivienda del barrio Vinalar provocó daños materiales en una habitación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT