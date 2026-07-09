Nediani recorrió la obra de colocación de columnas y luminarias LED sobre calle Leandro N. Alem

Desde la Municipalidad de La Banda se informó que estas tareas continuarán desarrollándose en diferentes sectores.

Hoy 15:20

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, recorrió la obra de colocación de nuevas columnas y luminarias LED que se ejecuta en la intersección de calles Leandro N. Alem y Omil, una intervención destinada a fortalecer el sistema de alumbrado público y mejorar la infraestructura urbana.

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Los trabajos contemplan la instalación de nuevas columnas y equipos de tecnología LED, que permitirán optimizar la iluminación del sector, brindar mayor seguridad a vecinos y conductores, y mejorar la circulación en una zona de importante tránsito.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó la continuidad de las obras que se ejecutan en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ampliar y modernizar el alumbrado público, contribuyendo a una mejor calidad de vida para los vecinos.

Desde la Municipalidad de La Banda se informó que estas tareas continuarán desarrollándose en diferentes sectores, reafirmando el compromiso de la gestión con la ejecución de obras que mejoren los servicios y acompañen el crecimiento de la ciudad.