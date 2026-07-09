Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUL 2026 | 22º
X
Locales

Nediani recorrió la obra de colocación de columnas y luminarias LED sobre calle Leandro N. Alem

Desde la Municipalidad de La Banda se informó que estas tareas continuarán desarrollándose en diferentes sectores.

Hoy 15:20
Nediani

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, recorrió la obra de colocación de nuevas columnas y luminarias LED que se ejecuta en la intersección de calles Leandro N. Alem y Omil, una intervención destinada a fortalecer el sistema de alumbrado público y mejorar la infraestructura urbana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los trabajos contemplan la instalación de nuevas columnas y equipos de tecnología LED, que permitirán optimizar la iluminación del sector, brindar mayor seguridad a vecinos y conductores, y mejorar la circulación en una zona de importante tránsito.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó la continuidad de las obras que se ejecutan en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ampliar y modernizar el alumbrado público, contribuyendo a una mejor calidad de vida para los vecinos.

Desde la Municipalidad de La Banda se informó que estas tareas continuarán desarrollándose en diferentes sectores, reafirmando el compromiso de la gestión con la ejecución de obras que mejoren los servicios y acompañen el crecimiento de la ciudad.

TEMAS Municipalidad de La Banda Roger Nediani
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Federación de Egipto tomó una fuerte resolución con el DT que increpó a Scaloni tras la eliminación del Mundial
  2. 2. Los asados de la Selección en el Mundial: cuántos kilos de carne llevaron a Estados Unidos
  3. 3. Violento episodio en Costanera I: un hombre atropelló a su expareja tras una pelea por una presunta infidelidad
  4. 4. Lamine Yamal elogió a Messi en pleno Mundial: “Nadie esperaba este nivel”
  5. 5. Incendio en una vivienda del barrio Vinalar provocó daños materiales en una habitación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT