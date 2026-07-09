La Banda conmemoró el 210° aniversario de la Independencia Argentina

Realizaron actividades que combinaron un acto protocolar, propuestas culturales y el tradicional desfile cívico-militar.

Hoy 15:19

El intendente Ing. Roger E. Nediani encabezó las actividades conmemorativas por el 210° aniversario de la Independencia Argentina que combinaron un acto protocolar, propuestas culturales y el tradicional desfile cívico-militar.

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Estás actividades forman parte de las actividades impulsadas por la Municipalidad de La Banda para conmemorar una de las fechas más significativas de la historia argentina y poner el valor la trayectoria y presencia de numerosas instituciones educativas, culturales y fuerzas de seguridad.

En este sentido, estuvieron presentes integrantes del Ejército Nacional, Policía Federal, Policía de la Provincia, Gendarmería, Bomberos, Alerta Banda, delegaciones escolares de los niveles inicial, primario y secundario, miembros del Honorable Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo Municipal.

De igual manera, estuvo a cargo de la invocación religiosa el párroco de la Iglesia La Salette, Federico Poldi. A continuación, el momento de la entonación del Himno Nacional tuvo la destacada participación de los alumnos de la Sala de 5 del Jardín de Infantes Municipal N° 14 "Duendecito" quienes interpretaron la máxima canción Patria con lenguaje de señas.

Para finalizar, los bailarines de la Escuela de Danzas Folclóricas Julio Argentino Jeréz realizaron una emotiva y colorida presentación de danzas tradicionales argentinas.

Durante su discurso, Nediani señaló: "Después de 210 años de la Declaración de la Independencia, surge la necesidad de hacernos la pregunta de si hemos sido capaces de consolidar el país que nuestros padres fundadores imaginaron para la posteridad. Por nuestra parte nosotros continuamos con nuestro reclamo al gobierno provincial por la actualización de la coparticipación que tanto anhelamos y necesitamos y que nos corresponde a los bandeños. Así que la verdad que como digo es un día de conmemoración pero también de reflexión, a invitar por supuesto a todos los hermanos bandeños a pensar y seguir trabajando por una ciudad con un futuro mejor".